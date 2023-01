Gegia e Mehmet Bozkur si sposano?/ Avvistati in Comune, ma il motivo è…

Gegia si sposa con Mehmet?

Gegia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, e Mehmet Bozkurt sono stati avvistati dal settimanale Chi all’uscita dell’ufficio matrimoni del Comune di Roma. I due sono prossimi alle nozze? Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip, Gegia ha spiegato: “Abbiamo fatto un contratto di convivenza così lui ha la cittadinanza e può lavorare”. L’attrice aveva parlato del fidanzato turco su richiesta di Alfonso Signorini durante il reality show. L’incontro con Gegia è avvenuto in aeroporto lo scorso aprile: “È grazie al mio agente di viaggio se l’ho conosciuto. Stavo andando a Dubai a festeggiare Pasqua da sola e lui mi spiegò che, facendo tappa all’aeroporto di Istanbul, avrei speso 1000 euro in meno. Ho detto di sì. Vedi il destino?”, ha raccontato Gegia a Fanpage.it.

La storia d’amore di Gegia e Mehmet

Mehmet Bozkurt, 20 anni più giovane di Gegia, inizialmente ha negato di essere coinvolto con la comica, ma successivamente ha inviato un videomessaggio al programma quando lei era già fuori dalla Casa. Mehmet Bozkurt è un saldatore di materiali meccanici, occupato nell’edilizia, con un matrimonio alle spalle. Lo scorso dicembre Gegia e Mehmet sono entrati insieme nella casa del Grande Fratello Vip 7. Mehmet è entrato per primo, senza dire una parola, e tutte le donne hanno iniziato a guardarlo cercando di capire chi fosse. Gegia lo ha poi raggiunto e, una volta al suo fianco, ha dimostrato a tutti – fuori e dentro la casa – l’esistenza del suo fidanzato. I due si sono scambiati un bacio in diretta.

