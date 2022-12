Gegia e Mehmet, notti bollenti: “Lui è molto focoso”/ Barbara D’Urso svela dettagli piccanti

Gegia e Mehmet, rivelazioni hot a Pomeriggio 5: parla Barbara D’Urso

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Gegia e Mehmet. L’attrice romana è riuscita a cancellare tutti i sospetti nati durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022 mostrando non solo che Mehmet esiste e non è il nuovo Mark Caltagirone, ma che lui la amerebbe, al punto da vivere oggi insieme a lei a Roma. Gegia lo ha anche presentato in diretta a Pomeriggio 5 dove, tra baci e tenerezze, Mehmet ha confermato di stare molto bene con Gegia.

A questo si aggiungono oggi ulteriori dettagli sulla coppia, questa volta molto piccanti. È stata Barbara D’Urso a svelarli nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 13 dicembre che, oltre a Gegia, ha avuto ospite anche un altro ex gieffino: Marco Bellavia.

Notti bollenti tra Gegia e Mehmet: “Lui è molto focoso”

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha raccontato di aver ricevuto la visita di Gegia in camerino prima della puntata ed è allora che le ha rivelato dei dettagli intimi e piccanti della sua relazione con Mehmet. “Io le ho chiesto se avessero rapporti anche fisici e lei mi ha detto di si”, ha esordito la D’Urso, spiegando che Gegia si sarebbe poi scatenata in dettagli molto piccanti: “Dettagli di orari, di amore, diciamo che Mehmet è molto focoso“, ha spiegato. Gegia ha confermato ma, a chi l’ha messa comunque in allerta, ha spiegato: “Io non mi illudo, mica sono stupida! – e ha continuato – Se arriverà una donna più giovane che gli interesserà? Lo lascerò andare, ora per me ogni giorno è un dono!”

