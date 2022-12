Gegia e Mehmet: “Ses*ualmente ci troviamo bene”/ “Insieme in un reality? Ai soldi…”

Gegia e Mehmet raccontano la loro intimità

Dopo essere stati ospiti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Gegia e Mehmet, il fidanzato turco che è arrivato in Italia per trascorrere del tempo con lei, hanno rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Casa Pipol. L’attrice racconta di parlare con il fidanzato utilizzando un app che le permette di tradurre le parole dall’italiano all’inglese e viceversa. Mehmet, infatti, non conosce l’italiano, ma parla solo inglese, lingua che Gegia non conosce. L’attrice, inoltre, racconta che ora conosce i gusti del fidanzato a cui, ogni giorno, per colazione, prepara le uova strapazzate. “Prima gli preparavo cornetto e cappuccino“, racconta Gegia.

L’attrice, inoltre, svela che, per qualche mese, Mehmet resterà in Italia e che attualmente trascorre le sue giornate con lei e concedendosi anche qualche passeggiata. “Ci fermano tanto quando siamo in giro”, svela Gegia. “Ses*ualmente come vi trovate?”, chiede Gabriele Parpiglia. “Bene, siamo tranquilli”, risponde Gegia.

Gegia e Mehmet all’Isola dei Famosi?

Sorridente e serena, Gegia non chiude la porte ad un’eventuale, partecipazione in coppia ad un reality show, in particolare all’Isola dei Famosi. “Al lavoro e ai soldi non si dice mai di no”, afferma Gegia che sarebbe pronta a partire per l’Isola dei Famosi insieme a Mehmet. “Stanno facendo i casting perchè cercano coppie come nella scorsa edizione”, svela Gabriele Parpiglia. “Facciamo un appello a Ilary Blasi”, aggiunge Amedeo Venza.

Gegia e Mehmet, dunque, per il momento, si godono la vita insieme a Roma provando a conoscersi ancora di più, ma nel loro futuro potrebbe esserci anche una partecipazione in coppia all’Isola dei Famosi.

