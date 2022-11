Gegia: “Ho ricevuto minacce di morte”/ “Una mattina mi sono svegliata e…”

Gegia e le minacce di morte dopo il Grande Fratello Vip 2022

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022, Gegia ha affrontato un momento difficile a causa degli attacchi ricevuti sui social. Gegia è stata accusata dal popolo del web di aver avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti di Marco Bellavia insieme ad altri concorrenti. Uscita dalla casa di Cinecittà, tuttavia, Gegia ha subito esattamente lo stesso trattamento. A svelarlo è stata proprio l’attrice che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha svelato di aver ricevuto anche delle minacce di morte e di essere stata male per tale situazione.

“Mi svegliavo la mattina e piangevo. Non ho fatto che stare male per giorni. Devo ringraziare Piera, la psicologa del Grande Fratello, che ha capito la situazione terribile in cui ci siamo trovati. Una mattina mi sono svegliata, era una domenica, ho visto per l’ennesima volta che per tutta la notte mi avevano tampinato augurandomi la morte, mi dicevano “Brutta, vecchia, bavosa, schifosa, psicologa di mer*a, speriamo che muori presto”. Mi sono sentita male. Mi è venuto un attacco forte di pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto perché mi girava la testa talmente ero stanca”, ha raccontato Gegia a Fanpage.

Gegia e la reazione agli attacchi degli haters

Di fronte ai numerosi attacchi ricevuti sul web, Gegia ha ammesso di essere stata male e di aver chiesto l’aiuto di Piera, la psicologa del Grande Fratello Vip 2022 che ha provato ad aiutarla a reagire agli attacchi ricevuti dagli haters. Dopo l’attacco di panico, non sapendo cosa fare, Gegia ha svelato di aver chiamato Piera.

“È stata molto carina, abbiamo chiacchierato tanto, mi ha consigliato di chiudere tutto. Mi ha spiegato che era inutile tentare di spiegare, perché ormai la cosa era partita e dovevo lasciarla sfumare. E aveva ragione, perché qualsiasi cosa facevo, aumentava l’astio. Non c’era verso. Ho dovuto mettere da parte l’orgoglio e la voglia di difendermi”, ha raccontato a Fanpage.

