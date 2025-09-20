Gegia svela i segreti della sua storia d'amore con il fidanzato Mehmet che dura da tre anni.

Protagonista del mondo dello spettacolo da anni, Gegia che è un’attrice, comica, insegnante, produttrice teatrale, si racconta in una lunga intervista ai microfoni di Leggo svelando alcuni dettagli della sua storia d’amore con il fidanzato Mehmet che ha presentato al pubblico durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7. Francesca Carmela Antonaci, questo il vero nome di Gegia, conferma di essere innamorata e di essere serena e felice accanto al fidanzato incontrato casualmente di Istanbul mentre lei stava andando a Dubai e, lui invece partiva per lavoro in Burkina Faso. Oggi, stanno insieme da tre anni e sono sempre più innamorati e felici.

“Mi ha colpita subito e ci siamo scambiati i contatti su Facebook. Dopo sette mesi di messaggi, è venuto a Roma ed è rimasto un anno. Ora lavora in Germania”, ha raccontato Gegia che, però, svela l’esistenza anche di alcuni problemi. “Nella sua famiglia sono musulmani islamici integralisti, sono molto rigidi. Io dovrei convertirmi all’Islam, altrimenti lui non potrebbe toccare una donna che non è musulmana. Ma continuiamo a sentirci al telefono e a vederci quando possiamo. Lui è il primogenito di quattro figli e i suoi genitori insistono perché sposi una brava ragazza musulmana e faccia un figlio. Io gliene avrei dati tanti, ma ormai è tardi. Fare l’amore con un turco è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, altro che parmigiana e polpette“, ha aggiunto.

Gegia e i ricordi di una lunghissima carriera

Nel corso dell’intervista a Leggo, Gegia ha parlato anche della sua lunga carriera. L’attrice ha lavorato con dei veri mostri sacri del mondo dello spettacolo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che, nella vita, erano esattamente come il pubblico li ha conosciuti. “Erano esattamente come li vedevi in tv. Alla mano, divertenti, ti mettevano a tuo agio”, ha raccontato.

Recentemente, inoltre, l’attrice ha lavorato anche accanto a Pio e Amedeo ed è stata un’occasione arrivata in un momento difficile della sua vita perché la mamma era morta da poco tempo e tornare sul set l’ha aiutata a rimettersi su.

