Gegia, insulto grave contro Antonella al GF Vip/ “Mi ha nominata la zo**letta”

Gegia insulta Antonella: il video è diventato virale

Gegia è stata nominata da Antonella Fiordelisi, che è risultata essere la preferita del pubblico. Come ci si poteva aspettare, la schermista ha fatto ricadere la sua “vendetta” sulla comica verso cui non prova simpatia.

Se da un lato la gieffina sembrava aver preso sportivamente la nomination, dopo che la puntata del Grande Fratello Vip 2022 è finita, ha insultato l’influencer. La comica, infatti, sfogandosi con Carolina Marconi dichiara: “Guarda che io non ho preso votazioni, in nomination mi ci ha mandato direttamente la zo**letta”. Non è la prima volta che l’attrice pronuncia una frase che fa discutere e non troppo lusinghiera; il web è furioso e non si è risparmiato con commenti negativi per la concorrente.

Antonella Fiordelisi è fidanzata con Gianluca Benincasa o è single?/ Due testimonianze chiariscono tutto

Gegia su Antonella:

“A me mi c’ha mandato direttamente a zoccoletta” QUESTA NON STA BENE. #gfvip pic.twitter.com/EHFEk5AVuv — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 11, 2022

Gegia, la promessa di Antonella Fiordelisi di nominarla al GF Vip

La nomination alla comica da parte di Antonella Fiordelisi era abbastanza scontata. La stessa influencer, dopo una diretta sul caso Marco Bellavia, aveva confidato ad Edoardo Donnamaria. “Li nominerò tutti, vendicherò Marco. Non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia“.

Antonella Fiordelisi e i dubbi su Edoardo Donnamaria al GFVIP/ "Non so se mi piace perchè..."

Edoardo ha cercato di mitigare la situazione suggerendo ad Antonella di non essere vendicativa, ma lei ha replicato: “Mi spiace lo sono, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia. A parte che volevo già nominarla da stasera”. E ancora: “Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? O è insensibile o non ci arriva”. Detto fatto, dunque, la gieffina ha messo in atto già il suo primo proposito, ma l’attrice italiana sembra non averlo ancora digerito. Che farà Alfonso Signorini in merito al grave indulto della comica alla schermista? Si dovrà attendere fino a giovedì per saperne di più.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, video hot al GF Vip/ Dal web: 'Che schifo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA