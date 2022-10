Gegia: “Io segnalata all’Ordine psicologi? Mi cacciassero, non mi interessa”/ “Non ho sbagliato con Bellavia”

Gegia segnalata all’Ordine psicologi, la replica a Pomeriggio 5: “Mi cacciassero, che mi frega!”

È un fiume in piena Gegia durante la sua ospitata a Pomeriggio 5. L’attrice, eliminata dal gioco la scorsa settimana, fa una lunga chiacchierata con Barbara D’Urso durante la quale parla non solo di Mehmet, l’uomo turco di cui si dice innamorata, ma affronta anche il più delicato discorso della segnalazione ricevuta all’Ordine degli psicologi, a cui lei è iscritta.

Barbara D’Urso la mette infatti di fronte alla questione, chiedendole quale sia il suo pensiero in merito. Gegia, però, si dice quasi disinteressata dalla vicenda, ribadendo di non aver avuto alcuna colpa nel caso Marco Bellavia. “Io sono entrata al GF Vip come concorrente, non come psicologa.” tiene subito a precisare, continuando “Non dovevo fare psicanalisi!”

Gegia: “Marco Bellavia? Non ho sbagliato e non devo chiedere scusa”

Gegia entra poi nel merito del richiamo ricevuto e dichiara: “Io segnalata? Non me ne frega niente! Io non agisco come psicologa, io non sono iscritta all’ente di previdenza ma solo all’albo per un mio interesse. – e tuona – Mi cacciassero! Io mi sono laureata a 42 anni per un mio interesse.”

Torna allora a ribadire di non sentirsi affatto in difetto per il comportamento avuto nella Casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Bellavia: “Io sono stata molto vicina a Marco Bellavia. Con Marco non ho sbagliato. – poi, parecchio infastidita, tuona contro chi, come Vladimir Luxuria, in studio sostiene il contrario – Io ho una dignità, non posso chiedere scusa perché è un’ammissione di colpa e io non ho colpa!”

