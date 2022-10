Gegia/ Le “uscite ignobili” scatenano il caos al GF VIP. E sul misterioso Mehmet…

Gegia, le “uscite ignobili” su Marco Bellavia potrebbero costarle molto caro: web sul piede di guerra

Pure Gegia, vale a dire Francesca Antonaci, non si è coperta di gloria in queste prime settimane al Grande Fratello VIP. Il caso Marco Bellavia l’ha coinvolta in prima persona, lasciando strascichi amari e pareri non idilliaci sul suo conto. Basti pensare che dopo il suo “atteggiamento di chiusura” nei confronti del gieffino in difficoltà, molti internauti e telespettatori le si sono accaniti contro.

Questo perché Francesca Antonaci è iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio e da una professionista come lei ci si sarebbe aspettato tutt’altro atteggiamento. Pure Signorini, nel corso della scorsa puntata, le aveva detto di non aver brillato come psicologa, fomentando ombre che a quanto pare l’Ordine ha preso in considerazione per compiere ulteriori approfondimenti. “Forse hai capito ma non hai dimostrato di aver capito”, le aveva detto deluso il conduttore, commentando la vicenda.

Oltre alla polemica su Marco Bellavia – con Antonella Fiordelisi che aveva deciso di affrontarla a muso duro, ridicolizzando le sue qualità di psicologa e le sue “uscite ignobili” sul gieffino – Gegia si trova a dover chiarire la sua situazione sentimentale col misterioso Mehmet. Un uomo che a quanto pare conosce molto bene la concorrente, ma che non vuole essere coinvolto in alcuna dinamica televisiva. “La conosco ma non parlo della mia vita privata”, avrebbe dichiarato a Fanpage. Chissà se in vista della puntata di questa sera cambierà idea…

