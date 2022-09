Gegia, lite con Mara Venier/ Biagio D’Anelli: “non si parlano dal 1987 perché…”

Il Grande Fratello VIP prosegue e non mancano i gossip. Amori, litigi e molto altro all’interno della Casa, tra i concorrenti ma non solamente. L’ultima voce riguarda Gegia e arriva da Biagio D’Anelli, ex concorrente del programma che in una rubrica non perde occasione per far conoscere quelle che sono le luci e ombre sui concorrenti. L’attrice, nel 1987, avrebbe litigato con Mara Venier. A rivelarlo proprio l’esperto di gossip in un video, nel quale spiega:

“Il gossip di oggi riguarda Gegia Antonacci, attrice pugliese iconica che rappresenta un momento bellissimo delle serie tv e del cinema italiano: gli anni ’80. Vi ricordate Caramella di Professione vacanza? Vi ricordate la sorella di Gerry Calà nel film Bomber con l’immenso Bud Spencer? Insomma, ne ha per tutti i gusti con programmi tv, film e varietà in prima serata. Però c’è un problema, una cosa per cui ci sta male. Ha uno screzio da 30 anni con un’icona della televisione italiana: Mara Venier. Da una parte Gegia vorrebbe chiedere scusa, dall’altra Mara Venier ha chiuso canali, ponti e saracinesca”.

Video, il motivo del litigio tra la Gegia e Mara Venier

Il litigio tra Gegia e Mara Venier andrebbe ancora avanti dal 1987. Le due infatti non si parlerebbero più da allora nonostante la concorrente del Grande Fratello Vip vorrebbe far pace con quella che una volta era sua amica. Il motivo della rottura che per 25 anni ha portato le due a non rivolgersi la parola? Un mancato invito ad un matrimonio.

Biagio D’Anelli racconta: “Nel 1987 Gegia era impegnata sul set Professione Vacanze a Monopoli con Gerry Calà. A quel periodo lui era fidanzato con Mara Venier. Gegia invece conobbe il miglior amico di Calà, Maurizio Motta. Da lì uscite a 4, cene, vacanze… Con il passate del tempo Gerry Calà si divise da Mara mentre gli altri due convolarono a nozze. Gegia invitò al matrimonio solo Gerry Calà come testimone. Come mai non invitò Mara Venier? Da qui, la conduttrice si risentì e chiuse il rapporto. Ora, trent’anni dopo, la neo gieffina vorrebbe chiedere scusa. Ci riuscirà Alfonso Signorini?”.

