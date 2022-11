Gegia “Marco Bellavia? Avrei dovuto coccolarlo di più”/ “GF Vip? Contattata 3 volte”

Gegia, ospite di Casa Pipol, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022 che non è andata come credeva. La comica è stata eliminata per volere del pubblico e non sono mancate liti con gli altri inquilini, durante il suo percorso nella Casa.

Gegia dichiara: “Lì non va, non è un ambiente sano perchè anche le cose piccole che facevo subito mi guardavano male si arrabbiavano. Erano sempre incazz*ti, lo sono.” Poi aggiunge che la sua ironia e comicità non sono state apprezzate nella Casa: “Non funziona la comicità dentro al Grande Fratello. Sono più giusta fuori che dentro la Casa.” Sui motivi che l’hanno spinta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, la comica dichiara: “Signorini era già 3 anni che mi chiamava e poi non succedeva niente.” Poi aggiunge: “Non si può dire di no a lui e a Mediaset, è da pazzi“.

Marco Bellavia "Cristina Quaranta e Gegia, se le ho molestate?"/ "Non stavo bene, non so cosa abbia fatto"

Gegia affronta il caso di Marco Bellavia: “Non avrei dovuto dire quelle cose”

Inevitabilmente, Gegia, ospite a Casa Pipol, ha parlato anche della vicenda di Marco Bellavia chiarendo subito: “Ho solo studiato psicologia, non sono una psicologa.” A questo punto la comica confessa di essersi pentita di aver detto frasi pesanti al conduttore: “Non avrei detto a Marco Bellavia “tu non stai bene”, dopo che mi torturava da una settimana che l’ho aiutato l’ho messo nel mio letto, perchè effettivamente non stava bene.”

Cristina Quaranta: "Bellavia? Con me atteggiamenti non idonei non andati in onda"/ Poi l'accusa choc a Giaele

Gegia aggiunge: “Avrei dovuto coccolarlo di più” e spiega di averlo contattato una volta fuori dal Grande Fratello Vip 2022. Con Bellavia, dunque, sembra essersi ristabilita e il conduttore ha anche espresso la verità sulle presunte molestie all’attrice. La comica, però, continua a subire minacce di morte sui social proprio per le parole che ha espresso verso il conduttore: “Ho avuto una crisi una volta uscita per i commenti “Mi dicevano “muori, devi morire“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA