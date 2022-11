Gegia, “Mehmet è scappato dalle bombe del Burkina Faso”/ La rivelazione choc…

Gegia fa un annuncio choc: “Mehmet è scappato dalle bombe e…”

Gegia non nasconde la sua emozione per il ritorno di Mehmet in Italia. Ospite del Grande Fratello Vip Party, l’ex concorrente di questa edizione ha raccontato tutta la storia del suo fidanzato a distanza. Gegia rivela che Mehmet è tornato finalmente a casa: “L’amore mio è scappato dalle bombe del Burkina Faso. Ho seguito tutte le tappe e ad ogni tappa mi chiamava. Alle 4 di notte mi ha chiamato e mi ha detto “My love sono arrivato finalmente in Turchia”. Gegia è innamorata di Mehmet e spera che la loro relazione possa durare: “Mi auguro che duri almeno qualche mese non dico tanto. I vari mariti e amanti che ho avuto non mi hanno mai trattato così bene”, ha fatto notare.

Soleil Sorge poi chiede a Gegia in che modo sia avvenuto il suo primo incontro con Mehmet: “Ci siamo conosciuti all’aeroporto di Istanbul. Siamo stati un po’ di tempo insieme a chiacchierare. Poi dopo lui è partito per l’Africa e io sono partita per una vacanza a Dubai. Dopo abbiamo iniziato a sentirci su Facebook, a mandarci foto, a fare videochiamate. All’inizio non eravamo così presi”. Gegia ha poi confidato che ad un certo momento c’è stata però una svolta nel loro rapporto: “Per dieci giorni a luglio non l’ho chiamato e lui stava in Turchia a lavorare. Forse deve aver sentito la mia mancanza. Quando poi mi sono fatta sentire di nuovo gli ho spiegato che non mi ero potuta far sentire e lui mi ha intimato di farmi sentire in ogni momento”.

Gegia ha poi proseguito nel suo racconto spiegando di aver ricevuto una videochiamata da Mehmet prima che varcasse la porta rossa della casa del grande Fratello Vip: “Il 30 agosto mi ha chiamato per farmi vedere dove lavorava e mi ha detto che si era accorto che mi amava”. Soleil Sorge chiede poi a Gegia come si rivolge a lei Mehmet in intimità. Gegia risponde: “Lui mi chiama baby, my love”.

In una precedente intervista a Fanpage, Gegia aveva svelato qualche dettaglio in più su Mehmet: “Mehmet lavora nei cantieri edili, dice che fa il saldatore di materiali elettrici. Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Lavora tante ore al giorno e ogni mattina mi scrive ‘Buongiorno, amore mio”’ Credo che sia un ragazzo sincero e sono molto innamorata. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio”, aveva raccontato.

