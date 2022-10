Gegia nei guai per il caso Bellavia/ Rischia la radiazione dall’albo degli psicologi: ultime novità

Gegia sotto la lente d’ingrandimento dell’Ordine degli Piscologi del Lazio

Il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip mette nei guai Gegia. L’attrice comica, eliminata la settimana scorsa, dalla casa di Cinecittà rischia adesso la radiazione dall’Albo degli Psicologi per come si è comportata dei confronti dell’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’. La storia ormai è nota: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality Grande Fratello Vip perché attaccato dalla maggior parte dei concorrenti, mentre lui soffriva di attacchi panico e momenti di profonda tristezza, dovuti alla sua depressione.

Sotto la luce dei riflettori per come si sono comportati sono finiti, in modo particolare, Ginevra Lamborghini (squalificata), Giovanni Ciacci e Gegia, entrambi eliminati al televoto. Gegia risulta iscritta all’Ordine degli psicologi del Lazio, e il suo comportamento nei confronti di Marco è stato definito tutt’altro che professionale. Al settimanale Nuovo ne ha parlato il Presidente dell’Ordine, Federico Conte.

Il presidente dell’Ordine Federico Conte spezza una lancia in suo favore

Conte spiega che bisognerà valutare con attenzione il caso di Gegia, ma spezza una lancia a suo favore. “Non è corretto affermare che un professionista psicologo debba avere maggiore sensibilità rispetto alle altre persone e soprattutto, non si può pretendere che svolga la professione ventiquattr’ore su ventiquattro.” A questo punto l’Ordine convocherà Francesca Antonaci (il vero nome di Gegia) e poi valuterà quale sanzione applicare. Si va dall’avvertimento, alla censura del comportamento, fino alla sospensione fino ad un anno ed infine, nei casi più gravi, alla radiazione.

Ancora non è chiaro quale sia il destino dell’attrice comica. Fatto sta che il web è insorto e non ha caso l’ha votata per eliminarla dalla casa. Certo, la psicologia è una materia seria e non può essere giudicata sui social. Neanche dalle opinioni in tv. Per questo l’Ordine, assieme al presidente, Conte, cercherà di applicare la sanzione più consona nei confronti di Gegia.











