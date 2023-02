Gegia radiata dall’albo degli psicologi/ Veronica Satti: “Giustizia è stata fatta”

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi

Dopo il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022, Gegia è finita nella bufera per una una serie di frasi rivolte al conduttore scatenando la dura reazione del pubblico tra cui anche di Veronica Satti. Nei confronti di Gegia, iscritta all’ordine degli psicologi del Lazio, è così partito un esposto per radiarla. A distanza di settimana, è arrivata la scelta dell’albo che ha deciso di radiare Gegia dall’ordine. Ad annunciarlo è stata proprio Veronica Satti pubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram sia il documento della radiazione che uno sfogo personale sulla vicenda.

“Giustizia! Grazie Alessia Pontecorvo per avermi scelta per fare squadra, per essere una squadra. Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al #gfvip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. Nell’arco di poche ore dalle vessazioni che si sono viste nei confronti di Bellavia. Ci siamo soffermate sul comportamento di Gegia (Francesca Antonaci), iscritta all’ordine degli psicologi Lazio. I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate “senza parole” e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv”, scrive Veronica Satti.

Lo sfogo di Veronica Satti su Gegia

Lo sfogo di Veronica Satti che ha sentito da vicino il bisogno di schierarsi dalla parte di Marco Bellavia è lunghissimo. Soddisfatta per la decisione dell’ordine degli psicologi, sui social aggiunge: “Francesca Antonaci (vero nome di Gegia, ndr) è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili”, dice la figlia di Bobby Solo.

“A oggi dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo, esposti) ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia. Giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è stataradiata dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio”, conclude.

