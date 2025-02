Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Circa due anni e mezzo fa, la comica italiana è stata eliminata dalla Casa più spiata d’Italia dopo essere stata duramente rimproverata per il ‘caso Bellavia’. Cos’era successo esattamente? Proprio all’inizio della settima edizione del GF Vip, alcuni degli inquilini erano stati accusati di aver isolato e bullizzato Marco Bellavia, scatenando una feroce polemica. Addirittura, l’attrice, che ha anche una laurea in psicologia, è stata in seguito radiata dall’Ordine degli psicologi del Lazio.

Lorenzo Spolverato, crisi al GF: "Non so se continuare"/ Signorini: "Ti sei fatto un esame di coscienza?"

Una volta fuori dalla Casa, quindi, l’ex vippona è stata travolta da un’ondata mediatica negativa, trovandosi con la reputazione a terra. A distanza di due anni e mezzo dallo scandalo, la comica è stata ospite di Federica Di Gion nel programma di Erre Tv, A Tutto Gossip. Durante l’intervista, ha svelato di essere uscita dal reality profondamente scossa a livello emotivo, cadendo anche nella depressione. Non solo, se l’è presa anche con Alfonso Signorini e con lo stesso Marco Bellavia, accusandolo di aver finto il suo malessere per mettere in cattiva luce i suoi coinquilini.

Signorini rimprovera Luca e Lorenzo Spolverato al GF: "Fate troppe c..."/ "Ora tolleranza zero"

Grande Fratello Vip, Gegia demolisce Alfonso Signorini: “Dopo il reality è sparito”

“Dal GF Vip porto solo esaurimento, cose molto brutte. Mi hanno ammazzato su cose che non erano vere, è stato proprio terribile. Io non vedevo l’ora di uscire, quando ho capito com’era l’andazzo, ovvero ‘massacriamo questa’. Io sono voluta uscire di corsa, perché mi è venuta la depressione. Piangevo di continuo, ma poi lì dentro c’erano quattro str**zi che mi trattavano male, mi urlavano contro. Era un gioco al massacro”, queste le parole di Gegia riportate da Biccy. Dopodiché, ha riservato parole dure ad Alfonso Signorini e Marco Bellavia, lanciando forti accuse.

Signorini: "Ripescaggio al Grande Fratello? Ecco perché lo abbiamo fatto"/ "Questione di dinamiche e…"

“Con Alfonso nessun rapporto. Mentre stai lì è tutto carino e dolce, poi dopo e basta, mi ha deluso moltissimo, ha pensato all’audience. Dopo basta, quello cambia telefoni. Marco Bellavia era finto e lo ribadisco, se l’è inventato. Io ho provato a far capire tutto alla gente, ma nessuno mi ha creduto. Era lui che fingeva, non io. Infatti che fine ha fatto”, ha dichiarato. Quando, però, la conduttrice Federica Di Gion ha annunciato che avrebbe invitato Bellavia per permettergli di dare la sua versione, Gegia si è subito tirata indietro, dicendo: “Cancellate tutto! Non voglio avere a che fare nulla con gli avvocati. Marco mi scuso tantissimo, avevi ragione tu”.