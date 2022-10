Gegia, viaggio in Turchia per conoscere il fidanzato Mehmet/ “Partirà a breve…”

Gegia e l’amore con Mehmet in Turchia

Gegia è pronta a volare in Turchia per incontrare finalmente il fidanzato Mehmet, incontrato in un aeroporto deserto mentre si recava in vacanza a Dubai. “Ci sentivamo un po’ sì e un po’ no, poi il 30 agosto gli è partita… e mi ha scritto ‘I love you Gegia’. Se parliamo in inglese? Per forza! Quando lui mi chiama con le videochiamate è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 anni che costruisce case… Lui è una specie di muratore e saldatore. E’ un amore che non ho mai avuto in vita mia. Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni!”, ha raccontato Gegia durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Dopo essersi incontrati, Mehmet e Gegia non si ono più visti, ma il momento di rivedersi dal vivo sta per arrivare. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, infatti, ha annunciato che a metà novembre partirà per la Turchia per rivedere finalmente il suo Mehmet.

Gegia e Mehmet: presto l’incontro in Turchia

Dopo aver scoperto del viaggio imminente di Gegia in Turchia per incontrare Mehmet, Alfonso Signorini le ha chiesto di tenerlo informato e fargli un reportage. Nel frattempo, Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha confermato non solo la presenza di Mehmet, ma anche il viaggio dell’attrice in Turchia.

“Gegia ha confermato e confessato che partirà per andare in Turchia per incontrare Mehmet, il suo fidanzato. Ora il sogno di avere qualcosa di più di un semplice e fugace incontro può diventare realtà. Questa è anche la dimostrazione che Mehmet esiste, non era solo il racconto di un incontro fugace. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene”, le parole di Roberto Alessi.

