Gegia, video choc “Marco Bellavia? Dovevamo ascoltare ancora le sue caz*ate?”/ Nega i fatti ed è polemica!

Gegia, la frase su Marco Bellavia non sfugge: “Dovevamo tenercelo qua?”

Al Grande Fratello Vip si continua a parlare di Marco Bellavia e del caso relativo alla sua uscita dopo aver chiesto aiuto perché particolarmente sofferente dal punto di vista mentale e psicologico. Proprio quando Alfonso Signorini ha aperto un dialogo con Ginevra Lamborghini (poi squalificata), si è sentita una voce in sottofondo con un commento poco piacevole. Gegia, concorrente, ha affermato a bassa voce: “Dovevamo tenercelo, ascoltare le cazz*ate che diceva?”.

La sua voce non è passata inosservata. In molti, sul web, hanno carpito le parole dell’attrice, chiedendone la squalifica immediata. Anche Alfonso Signorini si è reso conto di quanto accaduto e per questo motivo ha voluto parlare con Gegia, chiedendo spiegazioni. Lei stessa, all’interno della Casa, si è più volte schierata contro Bellavia, parlando di persona che non stava bene e che sarebbe dovuta uscire.

Gegia si difende: “L’ho fatto anche dormire con me”

Gegia, davanti alle parole di Signorini, si è difesa così: “L’ho sempre trattato bene, ha anche dormito con me. L’ho visto che era depresso, che stava bene. L’ho visto non solo come amica ma anche come psicologa e mi ha chiesto un consiglio. Quando io l’ho fatto dormire nel mio letto, lui rideva e scherzava. Dopo un po’ che dormivamo, ha cominciato a saltare nel letto. Io mi svegliavo e gli ho detto ‘Ti è capitato mai di avere deliri di onnipotenza? Io ne ho avuti 3 e saltavo dalla gioia e piangevo dalla felicità’. Mi diceva ‘Dammi delle pasticche, non riesco a dormire’. Io gli ho detto di andare dalla dottoressa”.

Antonella Fiordelisi, che è stata particolarmente vicina a Marco Bellavia, si è schierata contro Gegia: “Sei una persona insensibile. Hai studiato psicologia e vai a dire ad una persona che non stai bene ‘Non stai bene, vattene???’”. L’attrice ha risposto così: “Io gli ho detto che non stava bene, di andarsene, perché non è facile lì dentro”.













