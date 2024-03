Gelà Monfrà, il gelato di carne che impazza sul web/ Come è fatto? Una cialda con Fassona e salse

Impazza sul web con video divenuti virali sui social, il Gelà Monfrà. Si tratta in sostanza del gelato di carne, un cibo street food che si fa in Piemonte e in generale al nord Italia. Gambero Rosso gli ha dedicato un articolo, riportando le parole di Alessio Macchia, l’ideatore del nuovo street food made in Monferrato: «La gente si fa anche cinquanta chilometri per assaggiarlo, sono venuti da Milano apposta e un gruppo anche dei dintorni di Pavia». Si tratta in sostanza di un nuovo modo per consumare la carne di Fassona comodamente mentre si cammina.

A inventarlo sono stati i titolari di Cascina Rosengana, in provincia di Asti, di preciso a Cocconato, un piccolo paese di soli 1.500 abitanti: «In occasione di una fiera in cui eravamo ospiti – racconta ancora Macchia – abbiamo scelto di portare il piatto rappresentativo del nostro agriturismo – carpaccio di Fassona con crema tiepida al gorgonzola – all’evento ma proponendola come street food per facilitare il consumo anche in piedi». Il Gelà Monfrà è nato nel 2018 ma è negli ultimi tempi che è divenuto virale ed è caratterizzato da una cialda con impresso il logo di una mannaia piccola al posto della paletta del gelato.

GELÀ MONFRÀ, IL GELATO DI CARNE CHE IMPAZZA SUL WEB: SERVITO TRAMITE FOOD TRUCK

Il tutto viene servito tramite un food truck che si trova fuori dall’agriturismo e che eventualmente si sposta per i vari eventi. «Siamo in due nel camioncino, uno batte la carne al coltello al momento, l’altro fa le cialde fresche sul posto con uno stampo per fare i gofri (variante piemontese dei waffle, ndr)», spiega ancora Macchia. Ma cosa c’è in questo speciale gelato alla carne? Troviamo riso venere macinato e reso in farina, latte e farina 00.

Ovviamente si aggiunge la carne di Fassona che viene direttamente dal Monferrato, quindi un prodotto super locale: «Mio nonno – sottolinea Macchia – è un allevatore e prendiamo principalmente da lui la carne, quando ne è sprovvisto andiamo a sceglierla di contadino in contadino. La fortuna è che in Monferrato c’è un valore aggiunto: esiste ancora la tradizione delle cascine che posseggono pochi vitelli per famiglia e dove ognuna macella il vitello una volta all’anno». La carne viene condita con un pizzico di sale e ci sono anche delle salse fresche realizzate al momento e messe tramite topping, come se fossero panna montata.

GELÀ MONFRÀ, IL GELATO DI CARNE CHE IMPAZZA SUL WEB: LA CHICCA DELLE SALSE

«La salsa fatta con gorgonzola DOP oro è quella classica da cui siamo partiti e viene semplicemente scaldata a bagnomaria al momento. Poi abbiamo anche quelle al bagnet verd piemontese e cipolla caramellata che arriva a essere quasi una composta». Le salse possono comunque variare a seconda degli eventi: «Abbiamo partecipato a un evento con la birra e ne abbiamo creata una con la birra scura; ne abbiamo creata anche una con mosto d’uva concentrato per un evento sul vino».

Il Gelà Monfrà è apprezzato in particolare dai ragazzini, mentre le generazioni un po’ più in là con gli anni sembrano un po’ scettiche: «Nel Monferrato i ragazzi sono abituati a mangiare carne cruda già da bambini e l’apprezzano in questa nuova formula, gli adulti vogliono mangiarla in purezza, liscia, senza salse. Mio nonno, per dire, quando vuole assaggiarla si fa dare un piattino!”.













