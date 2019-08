Gelato alla mostarda, l’ultima frontiera/ Idea di French’s: sarà servito coi pretzel

Il gelato alla mostarda di French’s, la nuova (e ultima o ci sono ancora altri confini da superare?) frontiera del gelato che da oggi debutta ufficialmente negli Stati Uniti e in corrispondenza del National Mustard Day. Viene lanciato infatti oggi 1° agosto dalla nota azienda alimentare a stelle e strisce un nuovo gusto che fa quasi impallidire il gelato alla marijuana ideato questa estate proprio in Italia e che si proponeva per il suo “sapore stupefacente”. Insomma, una nuova frontiera della creatività alimentare è stata oltrepassata e in attesa di avere i primi riscontri dai consumatori, veri giudici di ogni rivoluzione o presunta tale, c’è già chi si domanda se ne valeva davvero la pena e altri che invece apprezzano tanta inventiva anche nell’arte dolciaria che oramai ha intrapreso senza remore la strada delle ibridazioni e della scelta di proporre gusti che anti-convenzionali è dire poco.

ARRIVA IL GELATO ALLA MOSTARDA DI FRENCH’S

Come detto, il lancio di questo nuovo gusto di gelato da parte della compagnia americana che dal 1905 produce mostarda e senape nasce dalla partnership avviata da tempo con la Coolhaus, una azienda produttrice di gelati e che ha la sua base operativa in California: la tempistica come accennato non è affatto casuale dal momento che il 3 agosto negli Stati Uniti viene celebrata nientemeno che la National Mustard Day e quindi quale migliore occasione per sperimentare questo “crossover” di gusti che, come era lecito immaginare, punta molto su una campagna pubblicitaria ironica e che prova a far dimenticare anche ai palati meno avventurosi questa stravagante scelta. Tra le iniziative in programma per il lancio del gelato alla mostarda di French’s c’è a New York un assaggio gratis presso il Rockefeller Center e alcuni camioncini dei gelati di Coolhaus stazioneranno nei pressi di Columbus Circle a partire dalla giornata di oggi. Stando inoltre alla rivista People, questo strano gelato verrà servito assieme a dei biscotti pretzel, dal momento che uno dei più classici abbinamenti della mostarda è proprio questo pane dalla caratteristica forma e che è tipico soprattutto delle popolazioni di lingua tedesca. E, a giudicare da coloro che hanno potuto assaggiarlo in anteprima, pare che questo gusto non sia poi alla fine così terribile anche se è difficile che possa un giorno essere ricordato come un “classico” al pari di stracciatella o zuppa inglese…

