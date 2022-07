Gelmini e Ronzulli, lite in FI “Hai fatto cadere governo”/ Mentana “quasi alle mani…”

Ci è mancato poco che la lite degenerasse in uno scontro fisico. Ma lo scontro tra Maria Stella Gelmini e Licia Ronzulli è stato comunque durissimo. A svelare il retroscena è stato Enrico Mentana durante lo Speciale del Tg La7 sulla crisi di governo e il voto di fiducia al premier Mario Draghi, riportando l’indiscrezione di Dagospia. L’evoluzione della giornata ha fatto esplodere in maniera plateale gli equilibri e le tensioni all’interno di Forza Italia.

Poco dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio nell’Aula di Palazzo Madama, il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, capo delegazione di Forza Italia nel governo, ha attaccato verbalmente la senatrice Licia Ronzulli, stretta consigliera di Silvio Berlusconi e delegata ai rapporti con gli alleati. «Sei contenta adesso che hai fatto cadere il governo?», ha urlato Gelmini a Ronzulli. Quest’ultima ha risposto mandando a quel paese la collega. Stando a quanto riportato da Repubblica, i momenti di tensione sono proseguiti anche fuori dall’Aula del Senato.

FORZA ITALIA, LITE GELMINI RONZULLI PER NO A DRAGHI

Maria Stella Gelmini nei giorni scorsi si era spesa a favore di una prosecuzione del governo Draghi senza condizioni, invece Licia Ronzulli è ritenuta una delle esponenti di Forza Italia più vicina alle posizioni della Lega. La ministra, poco prima della lite, aveva risposto a chi le chiedeva cosa avrebbe fatto nel caso in cui Forza Italia avesse optato per il no alla fiducia di Mario Draghi con un «non lo so» arrivato dopo un lungo silenzio. Secondo quanto raccolto da Dagospia, «le due sono quasi arrivate alle mani». La lite furibonda conferma le tensioni, ma alla fine sembra prevalere la linea di chi sostiene lo strappo. Fonti parlamentari, infatti, riferiscono che mentre internamente volano gli stracci, Forza Italia consolida la sua alleanza con la Lega, quindi lo scenario è quello di un imminente fine del governo Draghi. Ma quelle tensioni sono destinate ad aprire nuovi scenari anche all’interno del centrodestra.

