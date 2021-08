Gelmini: “Green pass per evitare lockdown”/ “Stanziato un mld di euro per la scuola”

La ministra degli affari regionali, Mariastella Gelmini, intervistata stamane dal programma di Canale 5, Morning News: “Non vogliamo più tornare a chiudere il paese – si parla del Green Pass – nessuno ha nostalgia di lockdown, coprifuoco e di quelle chiusure di tante attività, compresa la scuola, che hanno determinato danni di competenze ma anche di socializzazione e ingentissimi danni economici per le attività chiuse. Il virus c’è ancora, non vogliamo tornare indietro, vogliamo difendere gli spazi di libertà che gli italiani hanno conquistato”. Il green pass sarà obbligatorio per docenti e personale scolastico: “L’85% dei docenti e del personale ha già scelto la strada del vaccino così come ci sono 40 milioni di italiani con il green pass, si tratta di un ultimo sforzo per la scuola in presenza. Per gli universitari l’obbligo perchè sono maggiorenni, i controlli saranno fatti a campione”. E ancora, sempre sulla scuola: “Il ministro Bianchi ha stanziato circa un miliardo di euro per acquistare dispositivi di sicurezza, per garantire distanziamento, affittare alcuni locali laddove le aule non consentano il distanziamento necessario, il governo ha lavorato per tempo, l’obiettivo prioritario è l’apertura scuola in presenza e in sicurezza”.

Massimo Galli/ “C'è gente che ritarda il tampone per paura di non fare le vacanze”

Sui trasporti: “Per il momento servirà dal primo settembre non per il trasporto pubblico locale ma interregionale a lunga percorrenza, il governo ha stanziato risorse per potenziare il trasporto pubblico locale, è un percorso a tappe, indispensabile per debellare il virus”. Sulla vaccinazione ai minorenni: “Alcune regioni hanno introdotto la possibilità per i minorenni della vaccinazione senza prenotazione, per consentire alle famiglie di vaccinare rapidamente i propri figli, poi c’è un accordo con le farmacie per i tamponi: adulti attorno a 15 euro e per i minori 8 euro, per agevolare il green pass”.

Novavax, vaccino covid a base di proteine ricombinanti/ “Può convincere gli scettici”

MINISTRA GELMINI: “FORZA ITALIA E BERLUSCONI TOTALMENTE PRO VACCINI”

Sulla posizione di Forza Italia: “E’ totalmente a favore dei vaccini, e mi fa piacere che i provvedimenti sono stati approvati all’unanimità, non è il momento dei tentennamenti e di ingenerare confusione nella popolazione, il virus c’è ancora e la delta è molto contagiosa, e se non vogliamo a tornare ad avere terapie intensive piene, l’unica strada è quella della vaccinazione di massa, strada che il governo sta portando avanti e con cui Forza Italia è totalmente d’accordo, Berlusconi non ha mai avuto dubbi”.

Bollettino vaccini covid oggi 6 agosto/ 70.5 milioni di somministrazioni

Quindi ha concluso: “Le regole che abbiamo introdotto hanno una loro coerenza, negli alberghi dove ci sono ristoranti in cui accedono solo clienti non c’è la necessitò di esibire il green pass, dove invece ai ristoranti accedono persone esterne, servirà il green pass. mi pare una regola che sia coerente, dopo di che tutti ci auguriamo di uscirne il prima possibile e i tempi di reazione dipendono dai tempi della campagna vaccinale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA