Gemelle condividono lo stesso fidanzato/ “Ora vogliamo rimanere incinte insieme”

Due gemelle australiane condividono da 11 anni lo stesso fidanzato e ora hanno un desiderio: vogliono rimanere incinta nello stesso istante. Ben è fidanzato da 11 anni con Anna e Lucy Decinque, gemelle australiane, che condividono con l’uomo la loro vita da ben 11 anni e adesso vogliono diventare mamme… Contemporaneamente. Le due, che hanno una relazione con lo stesso uomo ormai da tempo, senza alcun tipo di problema, condividono un desiderio stravagante: poter far crescere insieme i propri figli contemporaneamente.

Germania: proposto piano di sviluppo 'femminista'/ Critiche: "Ideologico e divisivo"

Le due ragazze, originarie di Perth, hanno raccontato la loro storia alla tv britannica durante il programma This Morning. Le due hanno rivelato gli aspetti più privati della loro vita con lo stesso fidanzato, con il quale passano mattina, pomeriggio, sera e notte. Un lettone per tre e qualche altra difficoltà tecnico-amministrativa per le Decinque, che però in questi anni non si sono lasciate abbattere dall’ambiguità della situazione e adesso sognano la gravidanza duplice.

Lettera Cospito: “pronto a morire per far capire 41bis”/ “Ricorso a Corte Ue diritti”

Il sogno delle gemelle

Anna e Lucy Decinque vogliono rimanere incinte nello stesso istante da Ben. Le due, con l’uomo condividono tutta la giornata: i tre sono inseparabili e passano insieme 24 ore al giorno, senza gelosie né altro. “È così che abbiamo scelto di vivere le nostre vite e siamo felici di vivere in questo modo” hanno spiegato al programma britannico This Morning.

Il sogno delle due gemelle è quello di poter crescere i cuginetti come fossero sorelle o fratelli, cosa che in realtà sarebbero anche, nascendo dallo stesso padre. Un’impresa complessa perché la natura non è perfetta, si sa. Ben, però, è già a lavoro per soddisfare l’ultimo desiderio delle gemelle. Le due, però, potrebbero ricevere qualche sorpresa imprevista: se solamente una delle due rimanesse incinta?

Naufragio migranti Crotone: arrestati scafisti, uno ha 17 anni/ Gip dispone carcere













© RIPRODUZIONE RISERVATA