Gemelle di 12 anni morte a Oviedo/ Caduta dal balcone: incidente o gesto volontario?

Dramma a Oviedo, in Spagna, dove questa mattina due gemelle sono state trovate morte dopo essere cadute da una finestra del quarto piano di un palazzo. Per le due bambine è stato fatale l’impatto con il suolo, che non ha lasciato loro scampo: le 12enni sono infatti morte sul colpo. I corpi delle piccole sono stati trovati dal padre, che si era affacciato da un’altra finestra dell’abitazione dopo aver sentito il forte rumore.

La mamma delle ragazzine, sotto choc dopo la notizia della morte delle due figlie, è stata portata in ospedale per ricevere assistenza psicologica. La famiglia delle due giovani vittime proviene dalla Russia ma viveva nella capitale delle Asturie da molto tempo. La coppia ha anche un altro figlio di 10 anni, a scuola al momento della tragedia.

Si indaga su due piste

Non è chiaro cosa abbia portato le due bambine, due gemelle di 12 anni, a gettarsi dal quarto piano del palazzo dove vivano con la famiglia. Le indagini sono già cominciate ma non si esclude nulla: non si sa ancora se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La polizia non crede che possa esserci stato l’intervento di terze persone e continua ad indagare sull’ipotesi del gesto volontario o dell’incidente, in attesa di scandagliare le vite delle due gemelline.

Il sindaco di Oviedo, Alfredo Canteli, è arrivato sul posto e ha decretato due giorni di lutto cittadino. Mentre l’assessore alla sicurezza José Ramón Prado ha parlato di una famiglia molto bene integrata nella comunità e ha dichiarato: “Posso mostrare solo tristezza. In questo momento non conosciamo più dati e non abbiamo informazioni ufficiali perché l’unica cosa che sappiamo per certo è che due ragazze ci hanno lasciato”. Come sottolineano i media spagnoli, meno di tre mesi fa un fatto simile è avvenuto a Sallent, vicino Barcellona: due gemelle, sempre di 12 anni, si sono gettate dal balcone e una di loro è morta.

