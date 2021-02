Gemelle Kessler, Alice ed Ellen/ “Non temiamo il virus, ma mettiamo la mascherina”

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono intervenute a Domenica In, parlando della situazione Coronavirus a Monaco di Baviera: “Abbiamo ricevuto la comunicazione del Ministero della Salute, stiamo aspettando che ci dicano la data per vaccinarci. Siamo in attesa di convocazione”. In questo momento, peraltro, in Germania si è in totale lockdown: “Tutto è chiuso ed è molto noioso. Dopo il 15 febbraio, chi ci governa deciderà se aprire alcuni negozi: forse dovremo andare avanti con la chiusura totale fino a Pasqua”. In realtà, i mercati alimentari sono aperti, così come i negozi di prima necessità, ma la situazione è critica: “Credo che siamo messi un po’ come voi in Italia”.

Le gemelle Kessler, in collegamento video dalla Germania, hanno rivelato di non avere mai avuto paura e di avere sempre prestato la massima attenzione alle disposizioni anti-contagio, indossando la mascherina. Quanto ai vaccini, “noi abbiamo il Pfizer e il Moderna e ora sta arrivando anche AstraZeneca”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

GEMELLE KESSLER, ALICE ED ELLEN

Ci sono anche le gemelle Kessler – all’anagrafe Alice ed Ellen –, tra le ospiti della nuova puntata di Domenica in, il talk show condotto da Mara Venier in onda nel pomeriggio della domenica di Rai1. Già una volta, nel 2019, le gemelle avevano accettato l’invito nel salotto degli studi Dear, in nome dell’innegabile amicizia che le lega alla conduttrice; in quell’occasione, infatti, le avevamo viste improvvisare un balletto incoraggiate proprio da Mara, che evidentemente – al pari di altri spettatori con poco più di sessant’anni – ancora se le ricorda. Oggi, le due ne hanno 85, di anni, ma sono entrambe decisamente in forma. O così almeno si presentano, improvvisando i passi di danza dell’antica sigla di Studio Uno, il famoso Da-da-un-pa.

Chi sono le gemelle Kessler Alice ed Ellen

Fu proprio il Da-da-un-pa a consacrare le gemelle Kessler a star indiscusse del panorama dello spettacolo del tempo, per quanto fosse inusuale vedere all’epoca sul piccolo schermo due soubrette ‘d’importazione’. Alice ed Ellen, infatti, erano nate nell’allora Germania Est, ma solo in Italia avevano acquisito il successo sperato danzando e sgambettando sulle note di quel famoso brano. Ancor oggi i giovani rievocano le ‘loro’ musiche, talvolta senza sapere da dove vengano di preciso: sono le reminiscenze di un passato che non è mai del tutto passato, così come le Kessler, icone della tv in bianco e nero, faranno parte per sempre dell’immaginario collettivo di generazioni e generazioni d’italiani.

La vita privata delle gemelle Kessler

Anche la Venier, in occasione della loro ospitata a Domenica in, ha provato a seguire i passi di quella memorabile coreografia che ha segnato la carriera delle gemelle Kessler. Poi però si è arresa, concedendo che il talento e la stoffa per la danza di Alice ed Ellen sono praticamente inarrivabili. Ancor oggi le due si allenano per tenersi in forma, ma in pubblico evitano di fare la spaccata, temendo di deludere le aspettative. L’età, infatti, avanza anche per loro: le gemelle sono rimaste single, non si sono sposate e non hanno avuto figli, ma ciò non è bastato a mantenerle ragazzine. A dire il vero, la scelta di rifiutare ogni proposta è stata fatta consapevolmente: prendiamo per esempio Ellen, che per anni è stata legata all’attore Umberto Orsini; i due non sono mai convolati a nozze. “Ci siamo lasciati perché si era innamorato di una donna molto più giovane di me”, ha spiegato, sempre a Domenica in. “Non è stato facile, era il momento della menopausa e ci sono rimasta male. Pensavo di essere vecchia e indesiderabile a 46 anni. Adesso abbiamo 82 anni e non mi sento più vecchia”.



