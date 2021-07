Gemelle Kessler, Ellen e Alice/ “Dadaumpa? A 82 anni ci alleniamo ancora!”

Gemelle Kessler, Ellen e Alice: “abbiamo 82 anni e non ci sentiamo vecchie”

Le gemelle Ellen e Alice Kessler protagoniste di Techetechetè su Rai1. Le storiche soubrette del varietà degli anni ’60 e ’70 con il loro “dadaumpa” hanno segnato la storia dello spettacolo e ancora oggi sono considerate dei veri e propri miti. All’età di 82 anni le due soubrette hanno rivelato durante un’intervista alla stampa un loro desiderio: “io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme”. Non solo, Alice alla Bild ha aggiunto: “ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero”. Le due soubrette con il loro talento sono state tra le indiscusse protagoniste del varietà in Italia e nel mondo, ma nonostante siano passati tantissimi anni le gemelle continuano sempre ad allenarsi. A rivelarlo sono state proprio Alice ed Ellen Kessler nel salotto di Domenica In da Mara Venier: “ci alleniamo ancora, facciamo la spaccata ma alla nostra età non si può più ballare, non possiamo fare brutte figure”.

Il “dadaumpa” l’inno delle Gemelle Kessler

Una carriera di grandi successi quella delle gemelle Ellen e Alice Kessler, conosciute per il famosissimo “Da- da-umpa”. Proprio la loro carriera internazionale non le ha permesso di dedicarsi alla vita privata come entrambe hanno rivelato negli studi di Mara Venier a Domenica In: “non abbiamo mai avuto figli e non è un rimpianto. Siamo state più libere e abbiamo sempre voluto essere indipendenti perché abbiamo avuto un padre ‘non buono’ che trattava male nostra madre. Quando eravamo giovani abbiamo pensato che non volevamo finire così. Non abbiamo avuto un’infanzia normale e felice, prima la guerra in cui abbiamo perso due fratelli, poi il dopoguerra. Abbiamo sempre cercato la libertà”. Una confessione onesta quella fatta dalle due gemelle dello spettacolo.

