Gemelle Kessler: fidanzati, flirt e gossip/ Da Umberto Orsini, Marcel Amont a Burt Lancaster

Gemelle Alice ed Ellen Kessler: dalla storia d’amore di Ellen con Umberto Orsini a quella di Alice per Marcel Amont

Il duo artistico tedesco costituito dalle sorelle gemelle Gemelle Alice ed Ellen Kessler si racconta a Domenica In da Mara Venier soffermandosi non solo sulla carriera di artiste, ma sulla vita privata. Dal loro arrivo in Italia nel 1961 comincia il grande successo delle due gemelle nate a Nerchau in Germania. I loro balli in tv conquistano tutti, facendo perdere la testa a milioni di italiani.

Un successo straordinario nella vita professionale che non è andato di pari passo con quella privata visto che nessuna delle due è riuscita a sposarsi e tantomeno ad avere figli. Il mancato matrimonio e la mancata nascita di un figlio non sono però motivo di rimpianto per le due ballerine che durante la loro vita si sono legate a uomini importanti. La prima è stata Ellen che ha vissuto una lunghissima storia d’amore con l’attore Umberto Orsini. A raccontarlo è stato proprio l’attore in una intervista al Corriere della Sera: “a quell’epoca frequentavamo tutti il centro di produzione Rai di via Teulada con Pani recitavamo in tv “I fratelli Karamazov”. Al bar incontravo spesso Guido Sacerdote e Antonello Falqui, che facevano Studio Uno. E per gioco, chiesi loro: chi delle due gemelle è libera?”.

Alice Kessler e Ellen Kessler: gli amori

E’ proprio Ellen Kessler a raccontare: “mia sorella Alice era fidanzata con un francese e Umberto prese a corteggiarmi. Credo che lui, essendo in concorrenza con Corrado Pani che aveva una storia con Mina, volesse dimostrare che era altrettanto capace di conquistare una showgirl”. Da quell’incontro Ellen Kessler e Umberto Orsini sono stati insieme per vent’anni senza però mai sposarsi. La loro storia termina per un tradimento. “Non potevo rimproverarlo perché io ero sempre in giro, quindi gli dicevo di stare attento, di non prendere le malattie. So anche con chi mi tradiva, ma non lo dico” ha detto la ballerina che lo lascia immediatamente nonostante l’attore provò in tutti i modi a riconquistarla dicendole perfino di essere diventato gay. La vita sentimentale di Alice Kessler è stata molto più movimentata come ha rivelato proprio la ballerina negli studi di Barbara D’Urso: “Ellen è stata con Umberto Orsini per vent’anni, io sono stata con venti uomini in un anno!”. Tra le sue conquiste più famosa c’è quella con lo chansonnier francese Marcel Amont negli anni Sessanta e Enrico Maria Salerno conosciuto durante la commedia musicale di Garinei e Giovannini del 1967. Tra loro però non nasce alcuna storia nonostante Alice fosse innamorata di lui: “era affascinante, ma era sposato e con figli…ci lasciammo”. Infine tra i flirt di Ellen anche Burt Lancaster, star del Gattopardo: “mi ha fatto la corte e io ci sono cascata”.



