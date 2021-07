Gemelle Kessler, il testamento “Unica urna”/ “Vogliamo le nostre ceneri mischiate”

Se si pensa ad Ellen e Alice, meglio note come le gemelle Kessler, le si pensa insieme, come un duo e mai come singole. D’altronde, le due sorelle hanno impostato la loro carriera insieme e, in tutti gli anni di TV, mai hanno pensato di separarsi per tentare una carriera ‘solista’. E se così è stato in vita, le due gemelle sono decise a proseguire in questo modo anche dopo la morte. Proprio per questo hanno confessato pubblicamente di avere un grande desiderio: essere conservate un un’unica urna dopo la loro morte. Un desiderio che non è rimasto tale, perché le gemelle Kessler hanno già disposto nel loro testamento di voler riposare insieme. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” ha detto Alice Kessler a Bild. “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti” ha aggiunto.

Gemelle Kessler, Ellen e Alice/ "Dadaumpa? A 82 anni ci alleniamo ancora!"

Le gemelle Kessler spiegano la decisione di riposare insieme dopo la morte

Una decisione, quella delle gemelle Kessler, che conferma non solo la loro grande unione, ma anche il forte amore che le lega sin dall’infanzia alla loro mamma. “L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero”, ha proseguito Alice Kessler, confermando, dunque, il desiderio di stare insieme a sua sorella anche dopo la morte. Va ricordato che l’urna della madre delle gemelle si trova nel cimitero di Gruenewald, nei pressi di Monaco. Le due sorelle vogliono, quindi, che anche le loro ceneri non solo vengano mischiate tra loro ma anche a quelle della loro mamma, in modo da stare insieme in una sola urna.

LEGGI ANCHE:

Gemelle Kessler, Ellen e Alice: età, chi le ha scoperte e canzoni/ La svolta a ParigiGemelle Kessler, infanzia difficile e figli/ "Non abbiamo nessun rimpianto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA