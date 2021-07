Gemelle Kessler, infanzia difficile e figli/ “Non abbiamo nessun rimpianto”

Gemelle Kessler: “abbiamo avuto un’infanzia difficile”

Le Gemelle Alice e Ellen Kessler: dall’infanzia non felice fino alla mancata maternità. Le due soubrette del Dadaumpa durante un’intervista rilasciata a Domenica In si sono soffermate sulla loro passato rivelando di non aver avuto una infanzia felice. In particolare le due gemelle hanno parlato del padre rivelando che maltrattava la madre e che questo le ha segnate nel profondo al punto da spingerle a volersi realizzare come donne libere e indipendenti.

“Non abbiamo avuto un’infanzia normale e felice. Prima la guerra, in ci abbiamo perso due fratelli e poi il dopoguerra. Abbiamo sempre cercato la libertà” hanno raccontato le due gemelle cresciute nella Germania dell’Est. Dopo un’infanzia difficile le due ballerine hanno deciso di prendere il volo iniziando dalla città di Parigi dove muovono i primi passi proprio grazie al loro innato talento. Il grande successo però arriva in Italia con le Kessler che partecipano a diversi varietà cult come: “Studio Uno”, “Canzonissima” dove hanno condiviso il palcoscenico con grandi del calibro di Mina, Corrado, Johnny Dorelli, Gino Bramieri e Don Lurio.

Gemelle Kessler, Alice e Ellen e la scelta di non avere figli: “Siamo state più libere”

L’infanzia difficile delle Gemelle Alice e Ellen Kessler ha in parte influito anche sulla loro vita privata di donne. Le due soubrette del Dadaumpa, infatti, durante un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier hanno raccontato il motivo per cui non hanno avuto figli e non si sono costruite una famiglia. “Non abbiamo mai avuto dei bambini e non abbiamo nessun rimpianto . Siamo state più libere e abbiamo sempre voluto essere indipendenti perché abbiamo avuto un padre “non buono” che trattava male nostra madre. Quando eravamo giovani abbiamo pensato che non volevamo finire così” – hanno rivelato le due ballerine e showgirl che parlando della mancata maternità hanno anche ricordato la loro infanzia nella fredda Germania dell’Est: “non abbiamo avuto un’infanzia normale e felice. Prima la guerra, in ci abbiamo perso due fratelli e poi il dopoguerra. Abbiamo sempre cercato la libertà”.

