Il suicidio delle gemelle Kessler (1936-2025) ci interroga sul perché si vive, sul “chi” non ci abbandona mai, e per cui vale la pena vivere fino in fondo

Quando da lontano si vedono avvicinarsi le nubi cupe e tristi del temporale, cosa ci dà il coraggio di attraversare quel buio, di affrontare la notte? Dopo che si è vissuta la dolcezza dell’estate, come si può abbandonarla per difendersi dalle intemperie?

Alice ed Ellen Kessler non hanno proseguito il loro cammino verso il tramonto della loro giornata che annunciava brutto tempo.

La forza di andare avanti è proporzionale all’amore che si riceve. Il problema non è mai la morte (o la vecchiaia o il dolore). La questione è il perché si vive, anzi per chi si vive.

Tanta ammirazione e tanta lode, tanto pubblico e tanta attenzione su di sé, quale compagnia reale rappresentano alla propria esistenza? tanti occhi sgranati fissi sul piccolo schermo, quale amore portano; amore concreto, quotidiano, vivo, alla propria persona, fatta di pregi e limiti, di difetti e slanci positivi, fatta di bisogno profondo di presenze amanti del fondo del proprio io?

Quando mia madre cominciò a star male (male di cuore per sei lunghi interminabili anni) e a perdere pian piano tutte le abitudini, le capacità e le possibilità che avevano caratterizzato fino ad allora le sue giornate, il problema – l’unico e vero problema – che si pose non fu la sofferenza, il dolore, la paura del futuro; la questione girò tutta sul per chi valeva la pena vivere tutto questo. Per chi e con chi. Chi c’era vicino a te nella notte dell’anima?

Gesù sulla croce si rivolse al Padre: perché mi hai abbandonato?

L’abbandono, il restare soli, fa terrore; il non amore terrorizza.

Cesare Pavese scrisse nel suo diario: “Da uno che non è disposto a condividere con te il destino, non dovresti accettare nemmeno una sigaretta”. Pavese, al massimo del suo successo e del suo riconoscimento, sentì l’apice della sua solitudine. Quel non avere altri vicino, se non il proprio vuoto abissale, che lo portò al tragico epilogo.

Non condivido le tante parole lette e ascoltate: quelle che raccontano di coraggio e autodeterminazione, di esempio di libertà e forza morale; neppure quelle che condannano la decisione delle sorelle in nome del valore del sacrificio e della sofferenza, in nome di un astratto valore della vita. Nessuno ama la sofferenza gratuita, nessuno ama il male, nessuno ama vedersi cadere e perdere il controllo di sé.

L’unica domanda che questo fatto mi pone è: quale abbraccio, quale amore dà significato a tutti gli istanti della mia vita? Con chi posso vivere tutto questo? È una domanda che esclude appartenenze a idee o partiti o anche fedi diverse. È una domanda che riguarda la coscienza di avere un altro – un’alterità diversa da sé che è più me di me stesso – che mi ama e non mi lascia, che dà senso a tutti i miei passi.

Forse anche l’essere gemelle – il muoversi nella danza perfetta, in un’armonia splendida, all’unisono, in una sintonia in cui sembra che due diventino una cosa sola – non ha portato quella alterità amorosa che fa decidere di attraversare le tempeste del nostro vivere, per ritrovare, anche nel dolore, la positività di uno sguardo buono che ti aspetta. Un tesoro di significato nascosto anche dentro le pieghe delle circostanze più sfavorevoli.

Don Giussani, parlando di Leopardi, disse che il poeta, di fronte alla sofferenza della vita, fu “fuggitivo del suo cuore”. Così proseguiva: “È un’obbedienza al ‘Vigilate’ del Vangelo. Forse Leopardi non ha trovato amicizia sufficiente, che lo rincuorasse fino a questo punto”.

