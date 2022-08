Gemelle sposano gemelli: loro figli sono geneticamente fratelli/ “Hanno stesso Dna”

Due sorelle gemelle hanno sposato altrettanti fratelli gemelli e i figli che sono nati dai due matrimoni sono geneticamente fratelli. Avete le idee confuse? Non preoccupatevi, d’altra parte la questione è ingarbugliata e non certo così usuale. Proviamo a fare chiarezza, dicendovi che ci troviamo negli Stati Uniti d’America e la vicenda vede come protagoniste le sorelle gemelle Briana e Brittany Deane e i gemelli Josh e Jeremy Salyers, genitori di Jax e Jett. Questi ultimi due, pur essendo nati da madri e padri diversi (ma gemelli tra loro), sono cugini, ma essenzialmente anche fratelli, in quanto geneticamente condividono lo stesso Dna.

Parlando ai microfoni dell’emittente “NBC News”, Brittany, mamma di Jett e sposata con Josh, ha detto che la situazione unica li unisce ancora di più: “I nostri figli sono nati da genitori gemelli a meno di nove mesi di distanza l’uno dall’altro. Gemelli sposati con gemelli che hanno entrambi figli allo stesso tempo”. Un qualcosa di incredibile, certamente, a cui bisogna aggiungere alcuni dettagli: i quattro, anzi, i sei condividono la casa e il conto in banca. I bambini stanno crescendo insieme, come veri fratelli e la loro storia sta facendo letteralmente il giro del pianeta.

GEMELLE SPOSANO GEMELLI, I LORO FIGLI SONO FRATELLI: COM’È NATA L’INGARBUGLIATA STORIA DI BRITTANY, BRIANA, JOSH E JEREMY

Come rivelato dal “Daily Star”, Brittany e Briana hanno incontrato Josh e Jeremy a un festival per gemelli nel 2017, ed entrambi gli uomini hanno formulato la loro proposta di matrimonio sei mesi dopo. Il loro fidanzamento è stato così speciale che i due futuri mariti hanno posto la domanda contemporaneamente alle loro future mogli con identici anelli personalizzati. Josh e Jeremy, peraltro, si erano promessi vicendevolmente che avrebbero sposato solo un’altra coppia di gemelle.

Le nozze sono state celebrate a Twinsburg, in Ohio, nell’agosto 2018, indossando chiaramente abiti uguali, e nel 2020 le coppie hanno annunciato la notizia delle loro gravidanze, condivise con un servizio fotografico a tema Baywatch. Jeremy ha commentato: “Io e Josh abbiamo sempre saputo che avremmo dovuto trovare una coppia di gemelle, se avessimo voluto sposarci”. Detto, fatto.











