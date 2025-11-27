A Storie Italiane si torna sul caso dei gemelli di Cutro: il talk di Rai Uno ha forse trovato altre due sorelle separate: cosa è emerso

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, torna sul terribile caso dei gemelli di Cutro e stamane ha annunciato importanti novità e colpi di scena. Oltre a Filomena e Francesco, i due fratelli dei gemelli separati alla nascita (facendoli credere morti), il talk di Rai Uno ha ricevuto numerose segnalazioni e stamane ha parlato con Agata, un’altra presunta gemella probabilmente separata alla nascita negli anni ’70 a Crotone, in Calabria: sta cercando la sorella Maria dopo che sarebbe stata indicata da molte persone della zona come molto somigliante a una donna di un altro paese.

“Io ho avuto sempre paura – ha detto Agata in diretta TV stamane – ma adesso ho voglia di trovare mia sorella perché non è giusto che ci abbiano separate”. Agata venne dichiarata morta dai medici dell’ospedale pochi giorni dopo la nascita, ma in realtà la stessa era ancora viva, per essere in seguito data in affidamento a un’altra famiglia.

GEMELLI DI CUTRO, COS’ACCADDE NELLA CALABRIA DEGLI ANNI ’70

All’epoca, negli anni ’70, le famiglie non avevano mezzi e possibilità per poter indagare meglio sulla vicenda, di conseguenza la madre di Agata (così come molto probabilmente quelle di altri bambini) accolse la tragica notizia. Secondo Storie Italiane, nel territorio calabrese vi sarebbero tre persone che hanno detto di aver visto una donna – appunto Maria – identica ad Agata; di conseguenza si tratterebbe di una notizia che sembrerebbe essere ormai certa, visto che è difficile che tutte e tre le persone possano dire la stessa cosa.

“Per noi è più facile – racconta ancora Agata – perché la storia la conosciamo, ma se la mia gemella sta vedendo una cosa del genere capisco che per lei non è facile, non lo so… io non vorrei essere al suo posto sicuramente”.



GEMELLI DI CUTRO, LE PAROLE DI FILOMENA E FRANCESCO

Storie Italiane ha poi dato la parola a Filomena, sorella di quattro fratelli che ha scoperto che altri due fratelli – appunto i famosi gemelli di Cutro – dichiarati morti alla nascita, sarebbero in realtà vivi: “Mia mamma parlava sempre dei gemelli, diceva che erano vivi, che se la sentiva, una mamma non può sbagliare, lei voleva arrivare a conoscere i suoi figli. Negli anni ’90, se la procura si fosse mossa, mia mamma avrebbe già conosciuto i suoi figli, ma adesso la sua pena ce l’abbiamo noi, con la speranza che si possa arrivare a conoscere i nostri fratelli”.

“Io ho fiducia nella nuova procura di Crotone e nella questura”. La madre dei gemelli di Cutro ricevette un inquietante biglietto: “Grazie per i due gemelli”, e il figlio Francesco ha spiegato: “Era un biglietto di auguri e gratitudine ricevuto da mia mamma 5 mesi dopo la morte dei gemelli e lei ovviamente si insospettì”.

GEMELLI DI CUTRO, UN SISTEMA ALLA BASE

La donna ebbe subito dei sospetti su chi potesse essere il mittente: “Chi aveva portato la bara”, racconta Francesco, che poi ha aggiunto: “Io non smetterò mai di cercare i gemelli di Cutro perché gliel’ho premesso e ci devo arrivare in tutti i modi”. Il bigliettino è al momento al vaglio degli inquirenti e si trova nel fascicolo della nuova indagine di Crotone.

Secondo il medico Pasquale Bacco, alla base di questa vicenda horror vi era “un vero e proprio sistema” tenendo conto di quante persone debbano aver collaborato per far credere che un neonato fosse morto e poi portarlo fuori dall’ospedale, vendendolo quindi ad altre persone. La speranza ovviamente è che si possa fare chiarezza anche se il tempo potrebbe aver sepolto numerose tracce e numerosi indizi, tenendo conto che dagli anni ’70 sono passati ormai 50 anni: vedremo quello che emergerà ma stando all’inchiesta di Storie Italiane sembrerebbe essere stato scoperchiato un vaso di Pandora. “Mi auguro di trovare al più presto mia sorella e di trovarla, me lo auguro, se mi sta ascoltando cosa le dire? L’abbraccerei, non so più cosa dire”, ha concluso Agata.