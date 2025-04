Il mistero dei gemelli di Cutro a Storie Italiane, un giallo che dura da 55 anni: i bimbi nacquero vivi ma in seguito dichiarati morti, quindi sparivano e forse venivano venduti sotto forma di adozione. Roberta Spinelli, inviata di Storie che sta seguendo il caso, precisa: “Abbiamo avuto una serie di segnalazioni, la storia dei gemellini di Cutro è la punta di un iceberg di un sistema sommerso”.

E ancora: “Ci sono arrivate tante segnalazioni e tutte simili: bambini nati vivi nel vecchio ospedale di Cutrone, poi viene detto alla famiglia che bisogna trasferirli a Catanzaro, poi questi bimbi non partono e viene detto loro che sono morti ma senza restituire il corpo. I bimbi nascono vivi nelle cartelle cliniche poi ad un certo punto registrati come morti”. In seguito i bimbi finivano in un orfanotrofio e forse affidati a delle nuove famiglie dietro il pagamento di una somma di denaro.

IL GIALLO DEI GEMELLI DI CUTRO: 55 ANNI DI SEGRETI, LA CALABRIA DEGLI ANNI ’70

Lo scenario è la Calabria degli anni ’70, 55 anni di segreti che stanno vendendo a galla che tutti conoscevano ma di cui nessuno vuole parlare. Molti neonati potrebbero essere spariti nel silenzio per un sistema corrotto, tanti forse erano quelli forse coinvolti, e chissà quanti di questi bimbi sono ancora in vita nonostante siano stati dichiarati morti.

Storie Italiane ha avuto ospite i fratelli dei due gemelli di Cutro, figli di Lucia Iefalo Maviglia, la donna a cui vennero appunto sottratti i due piccoli: “Le persone iniziano a credere alla nostra storia – racconta Filomena, sorella dei due gemelli di Cutro – in tanti ci hanno scritto, hanno capito che non era solo una sensazione della nostra madre, ma i gemelli sono vivi e noi siamo fiduciosi di riuscire ad arrivare alla verità, a chiudere il cerchio grazie alle vostre scoperte”. Francesco, l’altro fratello, aggiunge: “Ho capito finalmente che ciò che diceva mia madre non era una sensazione, ci sono riscontri”.

IL GIALLO DEI GEMELLI DI CUTRO: TUTTI I MISTERI CHE NON TORNANO

Di nuovo Filomena: “E’ una cosa vergognosa, ci sono altre storie sicuramente come la nostra”, e Francesco aggiunge: “Mia mamma aveva chiesto dove fossero i bimbi quando le avevano detto che erano morti, mia madre arrivò a casa non distrutta, ma mezza morta”. La verità potrebbe emergere dal registro degli adozioni dell’orfanotrofio, ma serve una richiesta legale per accedervi.

Maria Rita Parsi si dice “sconvolta, visto che c’era già qualcuno pronto ad adottarli, era come se la madre fosse solo un utero in affitto. Pensate a questi genitori che non avevano nemmeno il corpo da piangere”. Ricordiamo che la madre dei due gemelli di Cutro aveva presentato una denuncia ma il caso è stato archiviato due volte, c’è poi la presenza misteriosa di un biglietto di felicitazioni per la nascita dei due gemelli, che confermerebbe appunto l’esistenza dei piccoli. Inoltre sembra che le famiglie che adottavano fossero all’oscuro di questo sistema, di conseguenza non erano complici. “Chissà quante mamme hanno pianto bambini morti quando in realtà non lo erano”, conclude Roberta Spinelli.