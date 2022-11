Gemelli di Guidonia, chi sono?/ Dal coro della chiesa al successo su Rai 1

Chi sono i Gemelli di Guidonia

I Gemelli di Guidonia – Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino – saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 21 novembre, di Oggi è un altro giorno. “Noi, figli di un generale dell’Aeronautica, abbiamo iniziato cantando nel coro della chiesa dell’aeroporto di Fiumicino e nelle feste missionarie in parrocchia, siamo specializzati in brani scout e melodie di monsignor Frisina”, hanno raccontato i tre fratelli sulle pagine di Avvenire. “La nostra comicità ha sempre uno stile educato e leggero, che viene dalla nostra formazione ed è il nostro marchio di fabbrica. Siamo credenti e certi valori li portiamo anche nella nostra comicità. Di questo ringraziamo i nostri genitori che fanno parte del movimento Cursillos di Cristianità”, hanno spiegato nella stessa intervista, ricordando che nel 2000, in occasione del Giubileo, si sono esibiti davanti a papa Giovanni Paolo II.

Jasminka, nonna di Alessandro Egger/ "Vorrei vedervi finalmente uniti"

Gemelli di Guidonia: l’incontro con Fiorello e Carlo Conti

Dopo una lunga gavetta, la svolta è arrivata nel 2013, con l’incontro con Fiorello: “Ci siamo presentati una mattina presto in punta di piedi alla sua Edicola Fiore. Ci ha fatto cantare e poi ci ha chiesto: “Se non avete da fare tornate domani?”. Da lì siamo diventati ospiti fissi e lo abbiamo seguito in tournée teatrale nel 2015 con L’ora del Rosario”, ha raccontato Gino. È stato lo showman ad affibbiarli il nome i “Gemelli di Guidonia” (il loro primo nome d’arte era “Effervescenti Naturali”). I Gemelli di Guidonia hanno partecipato all’undicesima edizione di Tale e Quale show, arrivano primi e vilendo anche il torneo dei Campioni. Tra gennaio e febbraio 2023 i tre fratelli torneranno, come ospiti speciali, nel programma di Carlo Conti in occasione di due appuntamenti dedicati al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE:

Nelo Risi, chi è il marito di Edith Bruck/ Fratello di Dino Risi, poeta e registaMadalina Doroftei, fidanzata Alessandro Egger/ "L'amore è forte e rafforza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA