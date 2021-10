Gemelli di Guidonia sono Il Volo a Tale e Quale Show/ Prova impegnativa per il trio..

Gemelli di Guidonia chi interpreteranno questa sera a Tale e quale show 2021?

I Gemelli di Guidonia questa settimana a Tale e Quale Show 2021 saranno Il Volo, gruppo italiano formato da un baritono e due tenori, ovvero Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il trio interpreta canzoni specialmente italiane, con arrangiamenti e stili contemporanei, ma anche pop classici. Oltre a quelli italiani, hanno cantato anche canzoni in altre lingue, come l’inglese, francese, spagnolo e tedesco. Nel 2015 questo gruppo ha vinto al Festival di Sanremo con il pezzo famoso ‘Grande Amore’ e hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision, arrivando terzi.

Loro sono stati i vincitori della quinta puntata del programma delle imitazioni. Si tratta di un trio composto da tre fratelli che si chiamano Gino, Edoardo e Pacifico Acciarino, che è stata una vera e propria rivelazione nella nuova edizione del programma Tale e Quale Show 2021 e ha conquistato sia il pubblico in studio, che la giuria. La scorsa settimana I Gemelli Guidonia si sono travestiti da New Trolls è ha interpretato la canzone molto famosa, ovvero Quella carezza della sera e l’esibizione ha avuto una standing ovation dal pubblico e tanti complimenti dai giudici, formati da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, i quali hanno apprezzato molto la somiglianza di ogni ragazzo con i componenti della band.

I Gemelli di Guidonia sono stati più fortunati del secondo classificato, ovvero Dennis Fontana e hanno superato anche Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. I giudici non hanno detto molto sull’esibizione del trio, ma li hanno invece riempiti di complimenti per l’interpretazione e la somiglianza estetica grazie al trucco, con i New Trolls. La quinta puntata di Tale e Quale Show 2021 ha visto di nuovo (per la terza volta) nella vetta della classifica i Gemelli di Gaudonia e hanno messo d’accordo i colleghi, giuria e pubblico in studio. I Gemelli di Gaudonia, nella puntata scorsa sono arrivati primi in classifica, ottenendo ben 70 punti.

I Gemelli di Guidonia (si chiamano: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino) hanno riscontrato molto successo sia nel pubblico che nella giuria con l’interpretazione dei New Trolls e il brano ‘Quella carezza della sera’, ma anche nei social sono stati apprezzati tanto, specialmente a seguito della loro vittoria. L’account Twitter ufficiale del programma delle imitazioni ha dedicato un post alla vittoria dei Gemelli di Gaudonia, scrivendo come descrizione una frase della canzone che hanno interpretato e che si tratta di un pezzo indimenticabile e ha chiesto ai fan se sono stati bravi. Si possono leggere numerosi commenti in merito e tutti hanno fatto i complimenti, scrivendo che sono stati grandiosi, bravissimi e vocalmente sono perfetti. Alcuni li aspettano sul podio alla finale, in quanto meritano davvero molto successo; un utente ha lascito un commento scrivendo che quello che ha la barba è uguale. La vittoria è decisamente meritata, insomma, meglio di così non si può senza alcun dubbio!



