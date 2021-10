Gemelli di Guidonia sono Ricchi e Poveri/ Stupiranno ancora i fan di Tale e quale show?

I Gemelli di Guidonia questa settimana dovranno imitare i Ricchi e Poveri a Tale e Quale Show, stasera 8 ottobre 2021. Il trio proporrà la canzone – Sarà perché ti amo – che partecipò al Festival di Sanremo nel 1981. Da loro ci si aspetta una performance da podio, visto il grande successo che hanno avuto poche settimane fa, interpretando – Mille – di Fedez-Berti-Lauro. Chissà dei tre fratelli chi impersonerà la frizzante brunetta Angela e chi sarà Angelo e Franco? Non lasciano trapelare niente, per i telespettatori sarà una sorpresa.

Tale e quale Show 2021, 4a puntata / Diretta: presentata la giudice Asia Argento

Gemelli di Guidonia, così la scorsa settimana a Tale e quale Show

La scorsa settimana i Gemelli di Guidonia hanno imitato il trio Morandi-Tozzi-Ruggeri cantando – Si può dare di più -. Dal punto di vista vocale l’esibizione è stata perfetta, mentre per quanto riguarda il trucco a parte Umberto Tozzi, gli altri due non assomigliavano perfettamente agli originali. Dopo la presentazione il pubblico si è alzato in piedi regalando ai tre fratelli una parziale standing ovation. Nelle puntate precedenti i Gemelli di Guidonia hanno proposto i Bee Gees e Fedez-Berti-Lauro, vincendo due puntate consecutive. Questa performance se paragonata alle precedenti, non è stata all’altezza delle altre che invece sono state perfette sia nell’intonazione vocale che nel trucco e parrucco.

Jessica Morlacchi/ "Tale e Quale show? I Gemelli di Guidonia hanno già vinto..."

Malgioglio ha definito piacevole l’esibizione: 10 punti. Loretta Goggi ha considerato poco perfetto il trucco, mentre la voce di Ruggeri doveva essere più scura invece che pulita, in compenso l’intonazione è stata perfetta: 8 punti. Per Giorgio Panariello non è stata la performance migliore non tanto per la vocalità, quanto per il trucco: 9 punti. Mario Giordano dopo aver fatto notare la somiglianza di Ruggeri con Matteo Renzi ai fini del voto ha assegnato 12 punti. I Gemelli di Guidonia hanno attribuito i loro 5 punti a Pierpaolo Pretelli. Alla fine della puntata si sono classificati all’ottavo posto con 39 punti. Nella classifica generale dopo tre puntate mantengono il podio con 169 punti.

Francesca Alotta, dall'aborto al tumore/ I tradimenti del marito e lo stalking

I Gemelli di Guidonia posso contare sul popolo del web

Dopo l’esibizione il pubblico ha lasciato commenti lodevoli ai Gemelli di Guidonia, molti li definiscono la rivelazione di quest’anno. Si sono fatti conoscere nei programmi di Fiorello, ma in pochi si aspettavano che avrebbero conquistato il podio per due settimane consecutive. Venerdì ci hanno riprovato sperando in un ter, ma alcuni utenti non sono rimasti soddisfatti della performance, ritenendo quelle precedenti più belle e meglio curate soprattutto nel trucco e parrucco. Qualcuno ha postato: “Orietta Berti non si batte” facendo riferimento all’esibizione passata dove la voce della cantante romagnola era perfetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA