Gemelli Diversi, chi sono: il gruppo nato nel 1998 da una fusione. Oggi dei quattro componenti sono rimasti sono Thema e Strano

Nati a Milano nel 1998 come gruppo rap, i Gemelli Diversi hanno ottenuto un grande successo negli anni duemila, con hit che hanno fatto la storia della musica italiana, su tutte “Mary”, che racconta una storia di violenza e riscatto, ma anche “Dammi solo un minuto”, “Un attimo ancora” e tante altre canzoni ancora oggi molto ascoltate. Il gruppo, che ha fatto strada nella musica rap e pop italiana, è nato dalla fusione di due differenti duo: la Cricca di Thema e THG e i Rima nel cuore, composto da Grido e Strano.

I Gemelli Diversi hanno cominciato a far musica nel 1998, anno in cui è uscito l’album omonimo, che ha superato le 130.000 vendite. Poco prima di pubblicar l’album e conquistare il disco di platino, era uscito uno dei loro brani di maggior successo, “Un attimo ancora”. Fino al 2013, la band di “Per farti sorridere” era composta da quattro artisti: proprio in quell’anno hanno scelto di lasciare la band prima Grido e poi THG. Rimasti in due, Strano e Thema hanno continuato a far musica con il nome del gruppo, pubblicando anche ulteriori singoli, anche se con ritmo certamente minore rispetto al passato.

Gemelli Diversi, chi sono: le vite dei componenti tra mogli e figli

Per quanto riguarda le vite private dei componenti dei Gemelli Diversi, cosa sappiamo? Guardando al passato e dunque ai vecchi componenti, THG ha una figlia, Nicole, alla quale è stato dedicato il brano “Che mondo meraviglioso” nel 2007. Grido, invece, fratello di J-Ax, ha sposato nel 2022 Jill Nizzotti, la donna che qualche anno prima lo aveva reso papà di Davide. Per quanto riguarda invece i componenti attuali della band, ovvero Thema e Strano, sono poche, se non pochissime, le info che riguardano le loro vite private. I due, molto riservati, preferiscono infatti far parlare la loro musica.