Gemelli Diversi, chi sono: la band è nata a Milano nel 1998. Negli anni sono usciti di scena DJ THG e Grido, il fratello di J-Ax

I Gemelli Diversi sono un gruppo musicale pop rap formato attualmente da Thema e Strano. Nato nel 1998, fino al 2013 il gruppo ha visto tra le propria fila anche Grido, rapper nonché fratello di J-Ax, e il Dj THG. La band è nata dall’unione di due gruppi precedentemente esistenti, la Cricca di Thema e THG e i Rima nel Cuore di Grido e Strano: dopo l’uscita di scena di THG e Grido, sono rimasti come dicevamo solamente Thema e Strano, dei quali non si sa molto all’infuori della musica: poche, infatti, le info sulla vita sentimentale e privata.

Tornando all’addio di due componenti nel 2013, la scelta di Grido e THG di lasciare la band è arrivata dopo tantissimi anni passati insieme, ben quindici: anni in cui i quattro sono diventati come fratelli, unendo le loro vite professionali e private. Dunque il desiderio di staccarsi da quello che erano diventati i Gemelli Diversi ha portato entrambi alla decisione di fare altro nella vita.

Gemelli Diversi, chi sono: i successi più grandi e il boom con Mary

Agli esordi, inizialmente i Gemelli Diversi sono diventati popolari con “Dammi un solo minuto” dei Pooh, rivisitata in una versione hip hop. Il primo album è uscito il 3 settembre dello stesso anno, che ha conquistato il disco di platino, preceduto dal singolo “Un attimoancora” che ancora oggi è uno dei successi più grandi della band, che nello stesso anno si è fatta conoscere aprendo i concerti degli Articolo 31. Due anni più tardi è arrivato anche il secondo album, dal titolo “4×4”, che ha venduto più di 100.000 copie ottenendo un gran successo e contribuendo ad accrescere la popolarità dei Gemelli Diversi.

Una carriera con ottimi risultati, dunque, per la band, che nel 2003 ha pubblicato uno dei successi più grandi del gruppo, “Mary“, che racconta la storia di una giovane che subisce violenze sessuali da parte del padre.