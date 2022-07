Gemelli Diversi/ Dal successo al declino, e quella rottura con l’uscita di Takagi e Grido

I successi indimenticabili dei Gemelli Diversi, stasera a Battiti Live 2022

Questa sera, martedì 26 luglio, ritroveremo i Gemelli Diversi a Battiti Live 2022. Un gruppo che ha fatto sognare e cantare almeno due generazioni. Negli anni novanta e nei primi anni del duemila la loro musica è balzata in cima alle classifiche e alle preferenze del pubblico. Hanno sfornato canzoni iconiche come ‘Mary’ e ‘Tu Corri’; non a caso, ancora oggi, molte strofe dei loro brani vengono ricordate, cantate e talvolta remixate dalla nuove leve.

Battiti Live 2022, Gallipoli/ Diretta e scaletta: da Rkomi a Elodie fino a Tananai

Il ritorno a Battiti Live è una graditissima apparizione per il gruppo, che naturalmente è cambiato profondamente rispetto agli inizi. Ricordiamo infatti che inizialmente la band era composta da quattro elementi: Takagi, Strano, Thema e Grido. A causa di alcune ruggini, tuttavia, il gruppo si è ridotto a due unità nel corso del tempo. E a comporre i Gemelli diversi, oggi, sono solo Thema e Strano.

Sissi, Amici/ Con Dario è amore vero e quella fake news sull'essere "incinta"...

Gemelli diversi, la rottura cambiò profondamente il gruppo

Entrambi, per parecchio tempo, sono rimasti ai margini del panorama musicale. L’ultimo lavoro infatti non è recentissimo e risale al 2016. I due hanno continuato a lavorare nel mondo della canzone collaborando con altri colleghi, tra cui Arisa, Marracash, Fabri Fibra e Rocco Hunt.

Grido, invece, ha proseguito la carriera da solista, mentre Takagi ha ottenuto un enorme successo formando una coppia vincente con Ketra. Il suo successo ha toccato picchi incredibili grazie a pezzi come Oroscopo con Calcutta, Da Sola/In the night con Tommaso Paradiso ed Elisa e grazie alla collaborazione con Giusy Ferreri con Amore e capoeira e Jambo.

Alvaro Soler/ Torna il re dell'estate con un nuovo tormentone

© RIPRODUZIONE RISERVATA