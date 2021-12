Gemelli Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Sorrentino a Enrico Papi, che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per i Gemelli in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno dei Gemelli nelle previsioni per il nuovo anno. La domanda che attanaglia i nati sotto questo segno è la seguente: che cosa prevedono le stelle per l‘amore, la salute e il lavoro dei Gemelli? Per quanto riguarda l’amore, Paolo Fox sostiene che bisognerà stringere i denti nei primi mesi dell’anno. Dal mese di marzo, però, si cominceranno a intravedere novità positive anche se occorrerà rivedere alcune questioni legate al denaro. Attenzione agli intrecci insidiosi legati alle crisi sentimentali e alla carriera. La parola magica, in ogni caso, è quella della curiosità. Curiosità per scoprire i risvolti più profondi e talvolta avventurosi dell’amore.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 prevede opportunità interessanti per il segno dei Gemelli nel corso del nuovo anno. Alcune novità busseranno alla porta e per molti sarà il momento di compiere un grande salto verso il futuro. Attenzione ai mesi di aprile e maggio, dove sarà necessario mantenere la calma e la lucidità per risolvere alcune questioni a proprio favore. Per quanto riguarda la salute, il mese di febbraio metterà a dura prova i nati sotto il segno dei Gemelli. Il consiglio generale dell’oroscopo Paolo Fox 2022 è di non affaticarsi troppo, ma soprattuto di prendere le decisioni con la giusta consapevolezza e di non farsi sovrastare dallo stress causato dalla troppa indecisione. I pochi stimoli annoiano i nati sotto questo segno, tutto ciò rischia di essere controproducente per salute.

Gemelli, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda il famoso conduttore Enrico Papi, nato sotto il segno del Toro, è stato un anno di crescita dopo aver messo alle spalle un 2020 doloroso con la scomparsa dell’amata mamma. Nel 2021 ha proseguito il suo fortunato percorso in tv con Name That Tune – Indovina la canzone, ma ha anche preso lo scettro di Scherzi a parte in prima serata su Canale 5.

E’ stato un 2021 importante anche per il celebre regista italiano Paolo Sorrentino, che ha ottenuto consensi totali grazie al suo nuovo lavoro cinematografico intitolato ‘E’ stata la mano di Dio’. Il regista è sempre più sulla cresta dell’onda e da alcuni anni, con regolarità, sembra aver trovato spunti creativi davvero interessanti. Successo davvero meritato. Cosa gli riserverà il nuovo anno?



