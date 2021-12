Gemelli, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute, amore, lavoro: che anno sarà?

Gemelli, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

L‘oroscopo Paolo Fox 2022, tratto da DiPiù Tv, ci porta ad analizzare anche i segni dei Gemelli. Tra i vip appartenenti a questo segno troviamo Enrico Papi, nato il 3 giugno del 1965, e Giorgia Würth, nata il 5 giugno del 1979. Il segno si deve preparare ad accogliere nella sua vita dei cambiamenti molto interessanti sotto diversi punti di vista. Si potrà trovare la forza per una svolta dal punto di vista dei desideri che si metteranno in fila per essere risolti uno per uno. Certo è che le stelle non possono di fatto stravolgere la personalità di una persona, quindi non si devono assolutamente forzare alcune situazioni. Sicuramente uno dei desideri più forti di quest’anno è legato all’amore con il desiderio anche a tratti di farsi corteggiare e lusingare a prescindere dal fatto che una persona sia uomo o donna. Sicuramente c’è intenzione di vivere tutto con grande intensità e voglia di raggiungere i risultati che sono nelle possibilità del segno. Presto arriveranno sicuramente delle soddisfazioni.

Salute, oroscopo Paolo Fox 2022: un netto recupero in programma

Per quanto riguarda la salute il segno dei Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022, il mese di luglio rappresenta un netto recupero rispetto a prima. Nonostante questo però il nervosismo sarà un po’ il leitmotiv di questo momento, ma si dovrà trovare la forza di ricominciare e di affrontare situazioni diverse. L’obiettivo numero uno è quello di ritrovare una serenità interiore che sarà fondamentale anche per vivere in un buono stato di salute. Proprio per questo motivo si deve fuggire da ogni tipo di contrasto, conflitto e cercare di chiarire rapporti che minano la tranquillità del segno. Da settembre poi la forza fisica farà il suo ingresso nel segno grazie alla presenza positiva di Sole e Venere. Nonostante questo però è inevitabile qualche piccola ricaduta con 9 e 10 settembre che invece rappresenteranno un momento in cui si è scarichi. Dicembre sarà il mese migliore dell’anno, quindi magari per le festività natalizie sarà il momento di fermarsi un attimo a riposare. A Natale la Luna favorevole arriverà nel segno in grado di illuminare la strada verso un Capodanno che si fa eccezionale.

Lavoro, le previsioni dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox: anno di grandi soddisfazioni

L’oroscopo Paolo Fox 2022 nel campo del lavoro parla bene dei Gemelli che si troveranno a vivere una situazione davvero di grande carica. Questo sarà fondamentale per portare avanti dei progetti che sono portati soprattutto a vivere la comunicazione in maniera attiva. Si devono evitare contesti professionali dove ci si sente un po’ schiacciati, questo perché essendo un segno d’aria i Gemelli sono decisamente evasivi. Il genio e la creatività non devono essere mai imbrigliati in contesti non di facilissima gestione. Da aprile si potrà iniziare un nuovo percorso con la possibilità di lanciarsi in nuove avventure. Dal 2021 cambieranno molte cose con Sole e Mercurio decisamente positivi e in grado di portare nuove idee. Chi è rimasto nella stessa azienda potrebbe anche prendere la decisione di cambiare e lanciarsi in nuove esperienze. I primi dieci giorni di aprile saranno davvero molto importanti sotto diversi punti di vista, ma si deve sempre e comunque trovare la forza per reagire e buttarsi a capofitto in diverse situazioni.

Amore, cosa ci svela Paolo Fox nell’oroscopo 2022?

Le prime buone notizie in amore per i Gemelli, come ci svela l’oroscopo Paolo Fox 2022, arriveranno da marzo dopo due mesi iniziali di anno non facilissimi. Questo perché il 6 di quel mese entreranno nel segno Marte e Venere, dando un nuovo vigore e regalando delle emozioni. Chi è andato a vivere col proprio partner da poco rischia di trovarsi di fronte a dei battibecchi con i genitori. Sicuramente marzo sarà un momento intenso e pieno di emozioni per i single che potrebbero essere favoriti nella ricerca di un partner. Incontri che a maggio saranno favoriti dal transito positivo di Giove. Si deve seguire il proprio istinto cercando di essere equilibrati ma anche con la voglia di rischiare. Dal 23 giugno al 18 luglio arriveranno delle giornate molto intriganti grazie a una Venere davvero bellissima contando anche sulla presenza di Giove, Saturno e Mercurio nel segno questo faciliterà gli incontri e delle possibilità dal punto di vista dell’amore. Sarà un momento in cui probabilmente non ci saranno delle remore a conoscere persone nuove e interessanti.



