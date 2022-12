Gemelli, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: tante emozioni del cuore

Gemelli, oroscopo 2023 di Branko: cosa dicono le stelle per il nuovo anno?

L’oroscopo Branko 2023 dei Gemelli prevede un anno impegnativo, ma che regala tante emozioni del cuore. L’aspetto planetario più significativo è certamente l’ingresso di Saturno in Pesci che aiuterà il segno a costruire fondamenta più solide nella professione e affetti più sinceri e stabili. Sarà un 2023 un po’ particolare, in cui quando vi è successo sul lavoro, i sentimenti sono più sacrificati e viceversa. Inoltre vedremo un anno diviso in due: la prima parte più operosa, la seconda più riflessiva.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Gemelli, estate seducente

È un anno decisamente fortunato per i sentimenti, dice l’oroscopo Branko 2023 dei Gemelli. Si parte subito con una Venere complice della Luna nel freddo gennaio che vi scalderà il cuore come se fosse primavera. Un po’ capricciosa in febbraio, tornerà in auge in aprile, quando finalmente farà il suo ingresso nel vostro spazio zodiacale. Particolarmente stimolante per voi sarà poi il periodo estivo, quando il pianeta dell’amore sarà in Leone e vi resterà a lungo: una posizione molto promettente per i Gemelli che saranno più seducenti e caldi che mai. In tutto questo, sarete comunque chiamati a valutare i vostri sentimenti da Saturno che, in quadratura al vostro segno dal 7 marzo, vi chiede di essere più concreti, di approfondire le vostre relazioni e di valutare bene le persone che avete accanto. La proverbiale leggerezza del segno viene così messa, in un certo senso, alla prova quest’anno, ma vi renderà più maturi e più consapevoli.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: giugno positivo per i Gemelli

La complicità della vostra stella di riferimento, Mercurio, il pianeta degli affari, quest’anno sarà meno presente del solito, perché prediligerà i segni di terra. Il consiglio dell’oroscopo Branko 2023 dei Gemelli è quindi quello di sfruttare i momenti migliori in cui farà irruzione nel vostro cielo, come per esempio a giugno, in cui fioccheranno le opportunità in ambito lavorativo e negli investimenti. Molto interessante il mese di febbraio che vede una Venere opposta ma che tocca positivamente il campo del successo dei Gemelli e quindi, paradossalmente, se l’amore è in stato confusionale, il lavoro andrà alla grande. Da luglio in poi ci sarà un periodo meno frenetico, in cui avrete la possibilità di riflettere bene sulle vostre scelte e di dar vita a un rinnovamento in ambito lavorativo, in alcuni casi chiudendo un ciclo per aprirne un altro, grazie all’influsso di Giove e Urano che si adoperano in questo senso. Il cielo si rivitalizza poi da ottobre, quando il mese della Bilancia riporta un po’ di movimento, per accompagnarvi alla conclusione di un anno certamente faticoso, ma ricco di esperienze.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per i Gemelli?

Il 2023 si apre con un gennaio che vede la forma fisica in ottime condizioni e la salute sarà sostenuta per tutto l’anno da un Marte che protegge e vi darà il suo supporto migliore in settembre, dopo un agosto un po’ sottotono. La stanchezza è data anche dai ritmi elevati dei primi sette mesi e l’oroscopo Branko 2023 dei Gemelli vi suggerisce un riposo rigenerante nel periodo agostano per arrivare forti e ritemprati in autunno. Il mese di maggio vedrà la vostra solita esuberanza acquietarsi e prediligere momenti di solitudine: l’aspetto psicologico sarà da tenere sott’occhio quest’anno, perché l’influsso di Saturno metterà spesso alla prova il vostro desiderio di spensieratezza, tuttavia non mancherà l’energia! Marte vi aiuterà anche nei momenti più difficili.











