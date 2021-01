Gemelli, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Anno particolare per i segni d’aria

Gemelli, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Diamo uno sguardo al 2021 dei Gemelli partendo dall’oroscopo di Paolo Fox a I fatti Vostri. Il 2021 è un anno particolare per i segni di aria e quindi voi del segno dei gemelli potrete avere ottime prospettive. Infatti avrete l’occasione di sfruttare subito una nuova energia e tantissime risorse, senza preoccuparvi per una partenza, leggermente sotto tono, nel mese di gennaio, dato che già a febbraio e marzo, le cose cambieranno in positivo. Dovete considerare che in astrologia, anche se vi sono anni particolarmente complicati, alcuni segni grazie alle loro caratteristiche, hanno un qualcosa in più. Il 2021 quindi rispetto all’anno precedente in cui prevalevano i segni di terra, appare invece molto promettente per quelli d’aria.

Oroscopo 2021, amore: impennata da febbraio

Stando alle previsioni dell’oroscopo 2021 di Paolo Fox in amore il mese di gennaio inizierà leggermente a rilento per poi avere un’impennata nel mese di febbraio e marzo e offrirvi una situazione sentimentale ottima per tutto il 2021. Infine per ciò che riguarda la fortuna, una volta passato il mese di gennaio, avrete tantissime opportunità di scelta, con una particolare attenzione a giugno e agosto in cui invece, sarà più opportuno essere prudenti nelle vostre scelte.

Oroscopo 2021, lavoro: situazione favorevole

Dal punto di vista lavorativo Paolo Fox nel suo oroscopo 2021 ci svela che la situazione è altrettanto favorevole, dato che l’unico mese in cui le vostre idee o un progetto andranno un po’ a rilento, sarà quello di Agosto, con un picco però in primavera e in particolare ad aprile e a settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA