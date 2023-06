Gemelline nate premature: parto 10 settimane prima/ Pesavano 900 gr, ora stanno bene

Florence e Mabli sono due gemelline nate premature nel 2022 ad Abergele, piccola città della costa nord-orientale del Galles. La mamma Laureanna Bond, le ha date alla luce con dieci settimane di anticipo, tanto che pesavano soltanto 900 grammi ciascuno. I medici, come riportato dal Daily Mail, avevano detto alla famiglia che le probabilità di sopravvivenza erano soltanto del 10%. A distanza di un anno dal parto, tuttavia, le bambine sono in salute. È un vero e proprio miracolo.

“Durante la gravidanza ci sono state delle complicanze, ma i medici mi hanno aiutato a tirare avanti il più possibile la gestazione. Alla fine, però, ho dovuto partorire, anche se le mie figlie erano ancora molto piccole. Con il cesareo sono state fatte nascere con un anticipo di 10 settimane. Per giorni interi non ho potuto vedere le mie bambine. Sono state prese dai medici per le cure e io non le ho più viste. Le hanno portate in strutture ospedaliere diverse a più di 20 chilometri l’una dall’altra. Così abbiamo deciso di dividerci. Mio marito è stato al fianco di Florence e io non ho lasciato un attimo Mabli. È stato tremendo”, ha ricordato la mamma. I momenti terribili vissuti, tuttavia, ormai sono passati.

Gemelline nate premature: parto 10 settimane prima, ora il loro primo compleanno

Florence e Mabli, le gemelline nate premature in Galles, il prossimo 12 luglio festeggeranno il loro primo compleanno. Per molti mesi sono state costrette a stare lontane, in ospedale, costantemente monitorate dai medici, senza potere vivere il calore di una famiglia. In tantissimi hanno fatto il tifo del loro da lontano, anche sostenendoli economicamente e psicologicamente. L’attesa è valsa la pena. Adesso, infatti, i quattro sono finalmente a casa riuniti.

I genitori delle due bambine hanno scelto un modo singolare per le celebrazioni del primo anno di vita. “Il 15 luglio la nostra famiglia farà una mezza maratona, da Prestatyn a Colwyn Bay, che simboleggia i chilometri che abbiamo fatto ogni giorno all’inizio per poter vedere le nostre figlie”, hanno annunciato su Facebook.

