Gemini Man/ Su Italia 1 il film di Ang Lee con Will Smith

Gemini Man, film di Italia 1 che parla di modernità e tradizione

Gemini Man andrà in onda oggi, domenica 20 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato diretto da Ang Lee nel 2019. Lee è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico taiwanese, noto per realizzare dei film in cui al centro vi è il rapporto tra la modernità e la tradizione. Grazie alle sue opere ha vinto diversi premi, come due Oscar alla migliore regia per I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi; l’Oscar come miglior film straniero nel 2001 per La tigre e il dragone e quattro Golden Globe. La pellicola di Gemini Man ha avuto una fase di sviluppo lunga venti anni prima di essere prodotta; infatti, il film è frutto dell’idea di Darren Lemke e, dopo una serie di vicissitudini, nel 2016 la Skydance ha acquistato il film dalla Disney e Jerry Bruckheimer è entrato a far parte del progetto come produttore.

Il soggetto è curato da Darren Lemke e David Benioff e la sceneggiatura da Billy Ray, Darren Lemke e David Benioff. Le musiche sono di Lorne Balfe. La pellicola è stata presentata in anteprima al Zurigo Film Festival nell’ottobre del 2019 per essere distribuita nelle sale statunitensi una decina di giorni dopo. In America, Gemini Man è stato vietato ai minori di 13 anni per la presenza di immagini violente e di un linguaggio non adatto. Protagonista è Will Smith.

Gemini Man, la trama del film: il miglior sicario in circolazione

Gemini Man racconta le vicende di Henry Brogan, il miglior sicario in circolazione, tanto da essere assoldato spesso dal servizio segreto americano, la Defense Intelligence Agency. All’età di 51 anni, Henry ha sempre più dubbi e perplessità sulla sua esistenza e decide di cambiare vita, anche a seguito di alcune delusioni lavorative. Tuttavia i suoi superiori non si fidano di tale cambio di rotta e lo fanno pedinare da alcuni agenti. A un certo punto però Henry Brogan si rende conto di essere il bersaglio di un agente un po’ speciale, Junior, che gli somiglia davvero molto. Chi sarà questo misterioso personaggio? Protagonista principale di Gemini Man è Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense.

Dagli anni Novanta in poi, grazie al successo della serie tv Willy, il principe di Bel-Air e a diversi film, come Bad Boys, Independence Day e Men in Black la sua carriera è stata un susseguirsi di successi. Ha ricevuto tre candidature all’Oscar per il miglior attore per Alì (2001), per La ricerca della felicità (2006) e per Una famiglia vincente – King Richard (2021). Nel 2022 ha vinto il Golden Globe per il miglior attore nel film Una famiglia vincente – King Richard. Nel cast di Gemini Man emergono anche Clive Owen, attore britannico, vincitore di un Golden Globe e di un BAFTA nel 2005 per Closer e Mary Elizabeth Winstead, attrice, cantautrice e produttrice cinematografica statunitense. Gemini Man ha ottenuto nel 2019 la candidatura al National Film & TV Awards per il miglior produttore, Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Dan Granger e nel 2021 è stato candidato ai Saturn Award come miglior film di fantascienza.

Il video del trailer del film “Gemini Man”





