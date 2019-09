GEMITAIZ CONTRO GRETA THUNBERG/ “Ha rotto il ca*zo, mangi lattuga in una prateria!”

Non usa mezzi termini il rapper Gemitaiz, come sua abitudine, per esprimere tutto il proprio dissenso rispetto all’esaltazione di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese che con i suoi “Fridays for Future” è diventata per milioni di persone in tutto il mondo la paladina dell’ambientalismo e della lotta al cambiamento climatico. Il risalto dato alle parole di Greta, reduce da un veemente discorso pronunciato al vertice Onu sul clima a New York, viene considerato evidentemente spropositato e immotivato da Gemitaiz, che è intervenuto sulla sua pagina Instagram per sfogare una volta per tutte il suo disappunto nei confronti della 16enne di Stoccolma. Come dicevamo, Gemitaiz non ha usato parole “tenere” nei confronti della ragazzina, né particolarmente “posate”. Dire che faranno discutere equivale a scommettere su una quota già tolta dal mercato…

GEMITAIZ CONTRO GRETA THUNBERG

Ma cos’ha detto di preciso Gemitaiz contro Greta Thunberg? Intervenendo alcune ore fa con un video pubblicato sulle Instagram Stories, il rapper di “Davide” ha dichiarato:”Sono giorni che me la tengo dentro, mesi che mi tengo dentro questa cosa ma non ce la faccio più, sento che ve la devo dire: avete rotto er caz*o con questa Greta Thunberg, come se chiama! S’annasse a magnà ‘na lattuga in una prateria e non rompesse er caz*o!”. In un video successivo, il rapper ha rincarato la dose nei confronti del simbolo mondiale dell’ambientalismo:”Che ne so? Una partita a tennis ogni tanto, a nuoto anche! Che ne so…perché deve fare i comizi potrebbe andare al Mc!”. I tanti sostenitori italiani di Greta Thunberg decideranno di rispondere a tono alle parole di Gemitaiz prendendo d’assalto le pagine social del rapper?

