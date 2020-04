Gemitaiz, dedica d’amore alla madre/ Foto “la mia salvezza, insieme siamo un duo”

Pubblicità

Il rapper Gemitaiz oggi ha voluto dedicare un lungo messaggio Instagram alla madre. Una vera e propria dedica d’amore attraverso la sia pagina social, in cui Davide De Luca (questo il vero nome dell’artista), ha voluto omaggiare la donna che lo ha messo al mondo, conscio di poterla fare arrabbiare postando una sua foto che, come spiegato dallo stesso Gemitaiz, nelle passate ore gli ha inviato privatamente. Nel post Instagram si vede l’immagine raffigurante la madre e risalente ad alcuni anni fa, Uno scatto in bianco e nero nel quale trapela tutta la naturale bellezza della donna. “Questa è mia madre da giovane”, ha esordito il rapper. “A lei non piace questa foto e mi odierà fortemente per averla condivisa con il mondo ma gliene ho fatte parecchie una in più poco cambia”, prosegue nel suo lungo stato Instagram. L’artista, rivolgendosi ai suoi follower, spiega di non essere solito postare immagini simili attraverso i suoi social, “ma in questo momento particolare condividere quello che abbiamo è necessario per ispirarci, per farci sentire”, spiega.

GEMITAIZ, LA DEDICA ALLA MADRE

Gemitaiz ammette di non essere un appassionati di videochiamate, nonostante sia al passo con i tempi. Lui, a differenza di molti suoi coetanei, preferisce le foto. Volgendo la sua attenzione allo scatto in bianco e nero ricevuto nella giornata di ieri, commenta: “In questa foto rivedo la mia rivincita sul mondo, la mia rabbia e la mia forza, come la mia debolezza. Non avessi avuto lei a fianco non sarei mai riuscito a combinare niente di buono”. Poi il rapper si lascia andare a una vera e propria dedica d’amore: “Mia madre è stata la mia salvezza e lo è tuttora. Può sembrare scontato amare la propria madre ma non lo è, come non è scontato che una madre faccia quello che ha fatto la mia per me”. Gemitaiz è ben distante dal ragazzo amante dei baci e degli abbracci in pubblico e pur conscio di potersi un giorno pentire del suo gesto sdolcinato, ammette: “spero sappia che è la persona più importante della mia vita ed è quella che ammiro di più. In realtà, Gemitaiz è un duo”.





