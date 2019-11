Gemitaiz/ “Mi attrae la parte negativa della vita” (X Factor 2019)

Gemitaiz, pseudonimo di Davide De Luca, sarà uno degli ospiti della quinta puntata di X Factor 2019. Il rapper romano salirà sul palco insieme a MadMan, il collega con il quale ha firmato “Scatola Nera”, il loro terzo progetto insieme. In un’intervista di poco tempo fa a “La Repubblica”, Gemitaiz ha detto dell’album scritto insieme all’amico: “Certo, ne combiniamo anche noi e la scatola nera è l’indiscutibile verità che assegna le colpe (come su un aereo in caso di incidente svela ciò che è successo, ndr). Per cui sì, qui lasciamo spazio alla debolezza e alla spontaneità“. Il talento dei due ha attirato perfino Giorgia, che ha deciso di rappare insieme a loro, come ha spiegato Gemitaiz in un’intervista a Radio 105: “Noi stavamo facendo la seconda session per il disco, interamente prodotto da me, MadMan e i nostri produttori, prima a Los Angeles e poi in Puglia. Mi sono trovato su Instagram un messaggio di Giorgia che diceva che ascolta la nostra musica. Quindi ci siamo confrontati e le abbiamo mandato Scatola Nera“.

Gemitaiz contro Salvini

Ma chi è Gemitaiz? I suoi successi negli ultimi anni non si contano: da “Oro e argento” a “Davide” arrivando appunto a “Scatola nera”, ormai è chiaro che una fetta di pubblico abbia imparato ad apprezzare e ad amare lo stile caratteristico dell’artista romano formatosi nella scena underground della Capitale e venuto a galla dopo diversi anni di gavetta. Gemitaiz è il tipico artista che non teme di prendere posizione anche sulle questioni sociali, politiche e d’attualità più importanti. L’esempio più recente? La vicenda di Stefano Cucchi: dopo la sentenza che ha comprovato l’uccisione del giovane romano, il rapper non ha apprezzato il commento di Matteo Salvini (“La droga fa male”) costatogli anche una querela da parte della sorella Ilaria. Questo il post pubblicato sui social da Gemitaiz al riguardo: “Il signor Matteo Salvini non rappresenta nessuno che abbia un cuore. Forza Ilaria”.

Gemitaiz parla di “Scatola nera”

“Scatola nera” è stato composto per gran parte in una villa ad Ostuni, in Puglia. Un’esperienza che Gemitaiz, intervistato da Rockol.it, ha detto di voler replicare: “Da ora in poi i dischi li farò sempre così, come Drake ai tempi di ‘Nothing was the same”. Vivi e lavori in team in un unico luogo, non hai distrazioni, hai sempre in mente il disco. In questo modo abbiamo scritto quattro, cinque canzoni al giorno“. Ma qual è il vero significato di quest’album? Gemitaiz spiega: “Evoca un’immaginario di verità e autenticità. La scatola nera è associata agli incidenti perché, anche se siamo rapper e facciamo la bella vita, c’è sempre una parte drammatica da risolvere. Insomma, parla di noi, è introspettivo. Ci attrae la parte negativa, siamo convinti che nella tristezza ci sia del bello. E poi, nessuno ha avuto una vita tutta in discesa. La sofferenza ti porta a confrontarti con la realtà e a crescere. Spesso le persone che non hanno avuto alcun problema nella vita sono un po’ dei cog*ioni“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA