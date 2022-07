Gemitaiz vs tassisti “Sciopero? Che coraggio!”/ “40 gradi e senza aria condizionata”

Gemitaiz attacca i tassisti

Anche il rapper e produttore discografico Gemitaiz, al secolo Davide De Luca, si è espresso in maniera più o meno colorita contro lo sciopero dei tassisti e soprattutto contro la stessa categoria. Attraverso le sue Instagram Stories, l’artista in queste ore si è espresso asserendo: “Tassisti c’avete pure er coraggio de scioperà. Fanno 40 gradi, la maggior parte di voi guida queste scatole sporche con le ruote e senza aria condizionata. Mort*cci vostra”.

Britney Spears canta a cappella e spopola al TG1/"Ritorno sulle scene per la regina?"

Successivamente si è mostrato in stazione, a dimostrazione del fatto che nel giorno in cui i tassisti hanno rimandato la loro manifestazione, Gemitaiz con ogni probabilità avrà preso proprio un taxi per muoversi in città, con tutte le conseguenze negative che questo ne ha scaturito, almeno stando al tono delle sue stesse Stories (seppur scritte).

FESTIVAL ABBABULA/ Dal 29 luglio al 9 agosto a Sassari ed Alghero

Gemitaiz tra gli ultimi attacchi alla categoria

Gemitaiz è solo uno dei tanti volti noti che in questi ultimi giorni si sono lamentati dei tassisti e del loro lungo sciopero. Prima di lui c’era stata Selvaggia Lucarelli con un pesante attacco alla categoria che aveva replicato in modo vergognoso. Poi Carmen Di Pietro, che si era ritrovata a dover assistere a dei cori “hot” che l’avevano lasciata interdetta, sebbene avesse sorriso alla provocazione.

Intanto però, l’assemblea sindacale dei sindacati, riunitasi nella giornata odierna, ha deciso di revocare l’agitazione dei tassisti in programma per oggi e domani a causa di ciò che sta accadendo nei palazzi della politica. Una cancellazione che, tuttavia, ci tengono a ribadire, non deve essere intesa come atto di solidarietà nei confronti di nessuno. Ma nonostante questo Gemitaiz ha comunque criticato le condizioni dei taxi, sottolineando non solo la sporcizia ma anche l’assenza di aria condizionata in queste giornate di caldo torrido in cui si sfiorano i 40 gradi in città.

Sonika Poietika/ Dal 24 al 28 agosto la V Edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA