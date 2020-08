Gemma di Uomini e Donne si è rifatta?/ La dama: “Non è assolutamente vero”

Gemma Galgani di Uomini e Donne è ricorsa alla chirurgia estetica? La nuova stagione di Uomini e Donne riparte con la prima polemica legata ad una delle sue protagoniste indiscusse: la data torinese. Sul web, infatti, impazza l’indiscrezione secondo cui la Galgani durante l’estate sia ricorsa a dei piccoli ritocchini estetici. Nicola alias Sirius durante la stagione estiva parlando del suo “amore” Gemma ha più volte detto di aver perso le tracce della bella dama torinese. Come mai? Dietro questa sparizione della Galgani sembrerebbe esserci stato proprio la volontà della dama di ricorrere alla chirurgia estetica. Stando alle indiscrezioni trapelate Gemma si sarebbe rifatta il lifting alla faccia? Sarà vero oppure no? Non dimentichiamo che la prima a rivelare che la Galgani fosse ricorsa alla chirurgia estetica è stata proprio Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, che più volte durante le riprese del programma ha detto, mostrando le foto prima e dopo di Gemma: “Era uguale a oggi? E’ palese che ha fatto dei ritocchi, anche se purtroppo su di lei non hanno effetto”.

Gemma Galgani: “non mi sono rifatta, tengo al mio aspetto”

Gemma Galgani però aveva prontamente smentito le parole di Tina Cipollari dicendo chiaramente di non essere ricorsa ad alcun ritocco estetico, ma facendo una ironica precisazione: “è vero che c’è stato un cambiamento in me, prima usavo le ballerine poi ho iniziato a indossare solo i tacchi”. Una cosa è certa: confrontando una vecchia foto del 2010 con una di oggi le differenze sono chiare, ma la Galgani continua a difendersi visto che dalle pagine del settimanale Di Più Tv ha nuovamente precisato: “Io rifatta? Non è assolutamente vero. “Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.



