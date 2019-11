Gemma e Juan Luis/ Uomini e Donne: grandi passi avanti, gesto d’amore del cavaliere

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano apriranno i battenti della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ecco cosa scrive a tal proposito il VicoloDelleNews, fornendoci valide anticipazioni: “Si passa ovviamente a Gemma Galgani che ha fatto l’esterna con Juan Luis e le cose tra loro stanno andando bene. In puntata lei gli ha regalato un cartellone a forma di cuore con 120 post-it appiccicati sopra indicanti 80 canzoni d’amore dedicate a lui. Ogni puntata lui dovrà togliere un post-it e quella canzone scelta dovrà essere ballata insieme”. La dama e il cavaliere non hanno ancora avuto nessun contatto particolarmente approfondito. Per loro ci sono stati solamente dei baci a stampo: a quando il grande passo? Proprio in puntata, Juan Luis farà un gesto particolarmente indicativo ed apprezzato: “Per lui sono arrivate ben 5 signore per conoscerlo ma lui manda tutte a casa, inclusa Paula della volta scorsa, scusandosi con lei perché non aveva realmente compreso il regolamento”.

Gemma e Juan Luis, grandi passi in avanti: il gesto d’amore del cavaliere over

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano fanno sul serio? Considerando che lui ha mandato a casa tutte le dame arrivate al suo cospetto, la risposta potrebbe essere più che positiva. Proprio prima della registrazione il cavaliere ha avuto modo di dividere l’opinione degli utenti presenti sui social. Ed infatti ha condiviso su Instagram un filmato che lo ritrae mentre taglia i capelli affidandosi alle mani del suo barbiere di fiducia, Sasà Cané. “Sasà, vedi un po’ per cortesia le basette… -afferma il nuovo cavaliere di Uomini e donne nel suo video condiviso sul suo profilo -, perché voglio che Gemma mi trovi impeccabile… Ciao Gemma, amore!”. Successivamente l’uomo presenta al web il suo parrucchiere preferito: “Lui è Sasà Cané, come si dice a Napoli ‘è robba bona”’. E tra i commenti è scattata la polemica: “Mi fai ridere…-ha scritto qualcuno-, ma poi perché non rispondi a nessuno? Gli altri del trono over commentano. Non è gestito da te il profilo? Ma…certo che sei molto coraggioso e di stomaco forte ahahahah”. “Mio Dio sei proprio preso male, peggio di Gemma! -è il commento di un altro utente-. Non voglio pensare alla prossima puntata!”.

