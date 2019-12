Gemma e Juan Luis/ Uomini e Donne: Tina in mezzo, il dono che fa infuriare

Oggi pomeriggio torna su Canale 5 una nuova puntata del seguitissimo trono over di Uomini e Donne. Le dinamiche di Gemma Galgani sono quelle che più incuriosiscono il pubblico, dopo la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano. Ed infatti, proprio ieri la dama torinese ha avuto modo di commuoversi moltissimo per il gesto del pugliese, alle prese con un tentativo disperato di riconquista. Nella prima parte della puntata dedicata a dame e cavalieri, la Galgani ha avuto modo di uscire in esterna con Juan Luis e tra loro molte coccole e confessioni. L’uomo infatti, non l’ha ancora baciata in maniera passionale perché considera questo gesto molto intimo e profondo. Lei invece, togliendosi di dosso ogni armatura, ha confidato di essere già innamorata persa. Anche in studio, il loro confronto si è approfondito, aprendo piccoli spiragli ad incomprensioni fortunatamente di facile dominio e gestione. E così, anche oggi Gemma e Juan saranno nuovamente protagonisti della scena ma con l’incursione di Tina Cipollari che sta cercando di metterci il “dito” per creare scompiglio.

Uomini e Donne, tra Gemma e Juan non metterci Tina…

Cosa accadrà oggi pomeriggio durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne? Le anticipazioni arrivano come sempre dalle valide talpe del VicoloDelleNews, che hanno diramato le news alla velocità della luce. Ecco cosa si legge: “Poi Maria fa vedere un rwm a Gemma in cui si vede Juan Luis che entrando in camerino trova un dono di Tina: una fotografia che raffigura lei e lui che ballano insieme. In studio Tina gli chiede di nuovo di ballare, lui accetta e Gemma rosica”. Dopo avere danzato con l’opinionista in perfetta forma (la Cipollari sta riconquistato una linea smagliante grazie alla dieta prima di Natale), Juan Luis ha anche fatto una confessione inedita: “gli sono arrivati dei mazzi dei fuori in forma anonima ma accompagnati da bigliettini, in uno c’era scritto “Quando siamo in studio io e te le luci diventano stelle”. Lui dice che essendo stati tre bigliettini, uno aveva una calligrafia e due un’altra”. Di chi saranno i fiori? Simonetta dal parterre femminile gli ha chiesto di ballare ma ha voluto precisare di non essere stata lei la mittente sconosciuta.

